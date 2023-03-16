Новый сезон чемпионата Кыргызстана по футболу Премьер-лиги начнется 2 апреля

Новый сезон чемпионата КР Премьер-лиги стартует 2 апреля и пройдет в три круга. Об этом сообщается на сайте Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

В предстоящем сезоне Высшей лиги примут участие десять команд: «Абдыш-Ата» (Кант), «Алай», «ОшМУ-Алдиер» (оба — Ош), «Алга», «Дордой», «Илбирс» (все — Бишкек), «Кара-Балта» (Кара-Балта), «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад), «Нефтчи» (Кочкор-Ата) и «Талант» (Чуйская область).

Сегодня, 16 марта, состоялась жеребьевка календаря матчей.

Отмечается, что, в отличие от предыдущих лет, очередность игр команд в календаре определена случайным образом.