05:28
USD 85.68
EUR 92.57
RUB 1.26
Спорт

Кыргызстанский футболист Атай Джумашев теперь будет играть за индийский клуб

Кыргызстанский футболист Атай Джумашев теперь будет играть за индийский клуб «Раджастан Юнайтед». Об этом сообщает сайт Transfermarkt.

Член национальной сборной Кыргызстана по футболу Атай Джумашев перешел из клуба «Абдыш-Ата» в «Раджастан Юнайтед».

из инернета
Фото из инернета. Кыргызстанец Атай Джумашев теперь будет играть за индийский футбольный клуб

В 2022 году 24-летний Атай Джумашев стал лучшим игроком по версии Кыргызской профессиональной футбольной лиги. В составе «Абдыш-Аты» он стал чемпионом и обладателем кубка страны.

Он будет выступать в первом дивизионе чемпионата Индии вместе с еще двумя кыргызстанцами Айдаром Мамбеталиевым и Бектуром Амангельдиевым.

За клуб «Мохаммедан» первого дивизиона чемпионата Индии выступает нападающий сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев.
Ссылка: https://24.kg/sport/255033/
просмотров: 2783
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане стартует проект «Футбол в школе»
Индия объявила о создании Центра передового опыта стран глобального Юга
Экс-игрок сборной Кыргызстана по футболу подписал контракт с клубом в Таиланде
Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Индии
Олимпиада-2024. Стали известны соперницы футболисток из Кыргызстана
Кабмин рассчитывает значительно повысить уровень кыргызско-индийских отношений
Сменился главный тренер бишкекского футбольного клуба «Алга»
Кыргызстанка будет судить матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд
Индия проведет специальный виртуальный саммит «Голос глобального Юга»
Посол Индии в Кыргызстане пожелал успешного развития отношениям двух стран
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане стартует проект &laquo;Футбол в&nbsp;школе&raquo; В Кыргызстане стартует проект «Футбол в школе»
Кыргызстанец выиграл отборочный этап чемпионата Азии по&nbsp;теннису Кыргызстанец выиграл отборочный этап чемпионата Азии по теннису
Кыргызстанцы провели две игры на&nbsp;турнире по&nbsp;хоккею в&nbsp;Казани Кыргызстанцы провели две игры на турнире по хоккею в Казани
Экс-игрок сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу подписал контракт с&nbsp;клубом в&nbsp;Таиланде Экс-игрок сборной Кыргызстана по футболу подписал контракт с клубом в Таиланде
Бизнес
Индия объявила о&nbsp;создании Центра передового опыта стран глобального Юга Индия объявила о создании Центра передового опыта стран глобального Юга
Обналичивай деньги легко и&nbsp;просто с&nbsp;услугой от&nbsp;Balance&nbsp;&mdash; Cash out Обналичивай деньги легко и просто с услугой от Balance — Cash out
Пять причин для выбора ACIBADEM для медицинского обслуживания Пять причин для выбора ACIBADEM для медицинского обслуживания
Рюкзак, смартфон и&nbsp;даже телевизор можете получить и&nbsp;вы&nbsp;&mdash; участвуйте в&nbsp;акции! Рюкзак, смартфон и даже телевизор можете получить и вы — участвуйте в акции!
17 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 января, понедельник
23:50
Смартфон может помочь найти скрытые камеры в доме — эксперты
23:26
Аномальные холода. В пункты обогрева в Бишкеке продолжают обращаться горожане
23:05
В Кыргызстане стартует проект «Футбол в школе»
22:42
На 11,8 миллиона сомов оштрафовали за строительные нарушения
22:17
Тоннель имени Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу отремонтируют