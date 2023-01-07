Кыргызстанский футболист Атай Джумашев теперь будет играть за индийский клуб «Раджастан Юнайтед». Об этом сообщает сайт Transfermarkt.

Член национальной сборной Кыргызстана по футболу Атай Джумашев перешел из клуба «Абдыш-Ата» в «Раджастан Юнайтед».

Фото из инернета. Кыргызстанец Атай Джумашев теперь будет играть за индийский футбольный клуб

В 2022 году 24-летний Атай Джумашев стал лучшим игроком по версии Кыргызской профессиональной футбольной лиги. В составе «Абдыш-Аты» он стал чемпионом и обладателем кубка страны.

Он будет выступать в первом дивизионе чемпионата Индии вместе с еще двумя кыргызстанцами Айдаром Мамбеталиевым и Бектуром Амангельдиевым.

За клуб «Мохаммедан» первого дивизиона чемпионата Индии выступает нападающий сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев.