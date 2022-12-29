Футболист сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев будет играть в индийском клубе

Член сборной Кыргызстана по футболу Мирлан Мурзаев будет играть в индийском клубе «Мохаммедан». Об этом сообщает КФС в соцсетях.
«Мы рады сообщить о подписании контракта с одним из лучших форвардов Азии, кыргызской суперзвездой Мирланом Мурзаевым», — написано на странице клуба в Twitter.
Нападающий сборной уже играл в другом индийском клубе — «Ченнайин».
С 2007 по 2010 год защищал цвета клуба «Дордой-Динамо». Зимой 2010-го был арендован московским «Локомотивом». В основном составе железнодорожников закрепиться не сумел, провел 11 матчей за дубль.
С 2011 года выступал в Израиле за клуб «Хапоэль» из Петах-Тиквы, после чего в 2012-м вернулся на родину в «Дордой». С января 2014 года играл в турецком клубе «Денизлиспор».
Летом 2022-го наманганский футбольный клуб «Навбахор» официально объявил о подписании соглашения с Мирланом Мурзаевым.
С 2009 года выступает за сборную Кыргызстана.