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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

20 декабря. Турнир PWL-3 World Series. Бишкек

Это третий этап Борцовской лиги Поддубного. Фанаты единоборств увидят 12 жарких схваток по всем олимпийским видам борьбы — классической, женской и вольной. Выступят олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Заур Угуев (оба Россия), призеры Олимпиады Артур Найфонов (Россия), Амир Заре (Иран), Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан), чемпионы мира Малхас Амоян (Армения) и Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан), а также ряд молодых звезд.

21 декабря. Легкоатлетический турнир. Бишкек

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Киргизской ССР Виктора Полубабкина. К участию допускаются студенты вузов и учащиеся спортивных школ.

23-24 декабря. Соревнования по конкуру. Бишкек

В программе конкур для начинающих, конкур в две фазы, конкур с перепрыжкой и многое другое.


25 декабря. Совместный турнир по смешанным единоборствам ATFC 16 и Open FC 25. Бухара

Эдиль Эсенгулов выступит против Анвара Чергесова (Россия) в весе до 77 килограммов.

25 декабря. Стадионный турнир Hardcore Boxing по правилам бокса. Москва

В весе до 77 килограммов Самат Абдырахманов сразится с Элвином Брито из Пуэрто-Рико.

25 декабря. Новогодний легкоатлетический забег Santa Run. Бишкек

Сотни бегунов в символичных красных шапках пробегутся по парку Победы, задавая предновогоднее настроение городу и заряжаясь позитивом в атмосфере спортивного праздника.
Ссылка: https://24.kg/sport/253652/
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