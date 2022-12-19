Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

20 декабря. Турнир PWL-3 World Series. Бишкек
Это третий этап Борцовской лиги Поддубного. Фанаты единоборств увидят 12 жарких схваток по всем олимпийским видам борьбы — классической, женской и вольной. Выступят олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Заур Угуев (оба Россия), призеры Олимпиады Артур Найфонов (Россия), Амир Заре (Иран), Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан), чемпионы мира Малхас Амоян (Армения) и Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан), а также ряд молодых звезд.
21 декабря. Легкоатлетический турнир. Бишкек
Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Киргизской ССР Виктора Полубабкина. К участию допускаются студенты вузов и учащиеся спортивных школ.
23-24 декабря. Соревнования по конкуру. Бишкек
В программе конкур для начинающих, конкур в две фазы, конкур с перепрыжкой и многое другое.
25 декабря. Совместный турнир по смешанным единоборствам ATFC 16 и Open FC 25. Бухара
Эдиль Эсенгулов выступит против Анвара Чергесова (Россия) в весе до 77 килограммов.
25 декабря. Стадионный турнир Hardcore Boxing по правилам бокса. Москва
В весе до
25 декабря. Новогодний легкоатлетический забег Santa Run. Бишкек
Сотни бегунов в символичных красных шапках пробегутся по парку Победы, задавая предновогоднее настроение городу и заряжаясь позитивом в атмосфере спортивного праздника.