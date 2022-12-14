Итоги первого дня турнира «Мурас». Четыре команды выбыли из борьбы за медали

В Бишкеке проходит турнир по футзалу «Мурас». По итогам первого дня определились команды, которые поборются за чемпионский титул.

В групповом этапе «Команда президента» одержала победу во всех матчах с общим счетом 7:2 и с первого места в группе вышла в четвертьфинал. Второе место в этой группе заняла команда «Спортивные федерации».

В группе В команда Жогорку Кенеша стартовала с победы, но затем проиграла дважды. Из этой группы в четвертьфинал вышли команды «Коопсуздук» (руководители силовых структур) и «Достук» (Ассамблея народов КР, руководители диаспор).

Команды «Фемида» (представителей судебной власти), «Журналисты», «Жогорку Кенеш» и «Бизнес» выбывают из борьбы за медали.

Напомним, в турнире приняли участие 16 команд, которые во время жеребьевки разделили на четыре группы. Встречи продлятся два дня. Матчи проходят на площадках ФОК в «Арча-Бешике» (группы А и В) и Дворца спорта имени Кожомкула (группы C и D).

Первый турнир «Мурас» прошел в декабре 2021 года, победителем стала команда «Өнөр». В мае команда администрации президента выиграла второй турнир. Оба раза звание лучшего бомбардира получал Садыр Жапаров. Приз в 1 миллион сомов передали детским домам.