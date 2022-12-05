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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19 ноября — 11 декабря. Соревнования на Кубок мэра столицы. Бишкек

Турнир пройдет среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского кенеша по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, аркан тартышу (перетягивание каната).

2-7 декабря. Кубок Кыргызстана по волейболу. Бишкек

Участвуют 5 женских команд и 16 мужских. Расписание можно посмотреть по ссылке.

6-10 декабря. Чемпионат Кыргызстана по боксу. Бишкек

Чемпионат проводится по правилам IBA среди мужчин в 13 и среди женщин в 12 весовых категориях.

10-11 декабря. Кубок мира по вольной и женской борьбе. Айова-Сити (США)

Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов) и Арсалан Будажапов (до 79 килограммов) попали в сборные мира.

10-18 декабря. Чемпионат Азии по кикбоксингу. Бангкок (Таиланд)

Лучших выявят в нескольких дисциплинах.
Ссылка: https://24.kg/sport/252257/
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