Два футболиста сборной Кыргызстана не сыграют на Кубке трех наций из-за болезни

Вратарь Кутман Кадырбеков и защитник Бекжан Сагынбаев не сыграют за сборную Кыргызстана на Кубке трех наций.

«К нам не доехали Кутман Кадырбеков и Бекжан Сагынбаев, которые заболели. Не ковид, но серьезная вирусная инфекция. Остальные игроки все в строю», — отметил главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября будет проходить международный турнир по футболу Кубок трех наций. Это товарищеское соревнование впервые проведут в нашей стране. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Соревнования состоятся в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023.

Сборная Кыргызстана 2 сентября сыграет с Палестиной.