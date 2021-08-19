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Спорт

Паралимпиада-2021. И. о. мэра Бишкека вручил 100 тысяч сомов Хайитхон Хусан кызы

Фото мэрии Бишкека. И. о. мэра Бишкека принял Хайитхон Хусан кызы

Исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев наградил чемпионку КР по парадзюдо Хайитхон Хусан кызы и ее тренера Канатбека Имиянова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, и. о. градоначальника поздравил их с достижениями и пожелал дальнейших успехов.

Хайитхон Хусан кызы вылетает в Токио сегодня.

За достигнутые успехи спортсменке вручен сертификат на 100 тысяч сомов, а тренеру — на 50 тысяч.

XVI Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония). Лицензии завоевали два спортсмена: Хайитхон Хусан кызы (парадзюдо) и Арстанбек Базаркулов (паралегкая атлетика).
Ссылка: https://24.kg/sport/204473/
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