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Спорт

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на юниорском чемпионате мира по грэпплингу

Спортсмены из Кыргызстана завоевали четыре медали на чемпионате мира по грэпплингу среди юношей и юниоров в Уфе (Россия). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Два первых места (Gi и No Gi) среди юношей у Нурсултана Куштарбек уулу в весовой категории до 63 килограммов.

Среди юниоров бронзу завоевали Нурсултан Арзыматов в категории No Gi (без кимоно) и Жылдызбек Абылбеков в категории Gi (в кимоно). Оба выступали в весовой категории до 58 килограммов.

Сегодня разыграют комплекты медалей в вольной борьбе. Два борца из Кыргызстана сохранили шансы на бронзовую медаль. Сегодня же пройдут предварительные схватки.
Ссылка: https://24.kg/sport/204202/
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