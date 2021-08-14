Легенда самбо Лор Фурнье: Первый турнир я выиграла, даже не зная правил борьбы

Легенда самбо, чемпионка мира и Европы Лор Фурнье недавно посетила Кыргызстан, чтобы поучаствовать в международном турнире на Иссык-Куле и провести мастер-класс для местных спортсменов.

В эксклюзивном интервью 24.kg француженка поделилась впечатлениями от поездки и рассказала, почему скоро обязательно вернется в Кыргызстан.

Фото 24.kg. Лор Фурнье

— Насколько я знаю, в детстве вы увлекались балетом и фигурным катанием. Что привело вас в мир единоборств?

— В моей семье все занимались спортом. Отец и старший брат — хоккеем, младший брат — дзюдо. Благодаря ему я и увлеклась единоборствами. Однажды увидела, как он делает спады вперед, и тоже захотела этому научиться.

— Почему вы решили остановиться на самбо?

— Самбо я открыла для себя через дзюдо. Оно привлекло множеством техник, комбинаций движений и большей свободой действий. Чтобы быть хорошим самбистом, надо уметь мыслить тактически. И это то, что мне нравится.

— Это правда, что на первые соревнования вы поехали из любопытства, даже не зная правил?

— Да. Это был чемпионат Франции 2012-го. Я в те годы активно занималась дзюдо. Участвовать в соревнованиях предложила подруга. Я понятия не имела о правилах самбо. Подруга сказала: «Да ладно, будет весело. Поехали! Правила расскажу в машине». По дороге она объяснила их мне. Сначала выступала больше как дзюдоист, но потом поняла, что к чему, и подтянула технику самбо. Тот чемпионат я, к слову, выиграла.

— Какие соревнования запомнились больше всего?

— Безусловно, это чемпионат мира 2018 года, который я выиграла. Просто невероятные эмоции! И чемпионат Европы 2019-го, на котором также взяла золото. Тогда поддержать меня пришли мои ученики. Это была большая помощь и трогательный момент.









— В мире самбо вы легенда. А еще вы химик-инженер. Как удается совмещать профессиональный спорт и науку?

— В моей семье всегда говорили, что сначала образование, а потом спорт. После школы поступила на химика-инженера и продолжила профессиональную спортивную карьеру. Одним только спортом на жизнь не заработать. Я тренируюсь в обеденный перерыв и вечером после работы. Домой возвращаюсь не раньше 22.00. Потом личные дела и семейные заботы. График насыщенный, но я привыкла.

— Вы впервые в Кыргызстане. Какие впечатления о стране и людях? Есть что-то, что приятно вас удивило или, быть может, огорчило?

— Не было ничего, что не понравилось. Прекрасная страна и гостеприимные люди. У Кыргызстана большой потенциал в плане туризма. Очень понравилась национальная кухня — многообразие блюд. Невероятное впечатление и от окруженного горами Иссык-Куля.

— Вы участвовали в турнире памяти Виталия Гордеева, завоевав золото. Ваши впечатления от этого события.

— Турнир организовали очень хорошо, на высоком международном уровне. Было много боев и сильные соперники со всей Центральной Азии. Я думаю, даже если бы мы приехали с одной из сильнейших команд Франции, мы бы не победили.

— Это золото досталось вам нелегко?

— Однозначно для меня это не было легким испытанием. Особенно схватка за первое место с казахской самбисткой Гульзирой Кудасбек. Очень сильная соперница. Думаю, с ней мы еще поборемся в будущем на чемпионате мира. Федерация самбо Кыргызстана задает хороший тон, я уверена, уровень турниров в республике будет только расти. Уже сегодня делают многое, чтобы в будущем провести здесь чемпионат мира.







— Как вы оцениваете уровень отечественной школы самбо?

— Я успела провести здесь тренировку только для учеников одной школы. Времени было не так много. У ребят хороший уровень. Схватывают на лету. Я тренирую с 2012 года. Во Франции с 2013-го у меня своя школа. Есть с чем сравнивать.

— А разница в подготовке есть?

— Есть и разница. Например, разминка у нас и у вас очень схожа, как и техники. Но у нас на тренировках меньше времени уделяют борьбе. В Кыргызстане самбисты разогреваются по советской методике самбо — много гимнастики. У нас во Франции гимнастики меньше. Я, например, не знаю, как делать сальто. А у ваших самбистов это в порядке вещей.

Фото 24.kg. В Бишкеке Лор Фурнье провела тренировку для самбистов Кыргызстана

— Недавно МОК признал самбо олимпийским видом спорта. Это еще один стимул для спортсменов. Что бы вы посоветовали тем, кто уже сегодня нацелился на олимпийский пьедестал?

— Секрет прост: чтобы стать лучшим, нужно больше заниматься и работать над собой. Надо правильно питаться и своевременно отдыхать. Это залог успеха. А чтобы стать лучшим, нужно обмениваться опытом, изучать другие школы самбо и техники, бороться с сильнейшими противниками.

— Сами планируете в будущем побороться за олимпийское золото?

— Я не думаю, что к тому времени, когда самбо попадет в список олимпийских видов спорта, я буду выступающим спортсменом. Это долгий процесс, а карьера профессионального спортсмена короткая. Надеюсь, на Олимпиаду я смогу попасть в качестве тренера и наставника женской сборной.

Фото 24.kg. В Бишкеке Лор Фурнье провела тренировку для самбистов Кыргызстана

— Что лично вас настраивает на победу?

— Желание совершенствоваться, преодолевать саму себя. И главная цель — еще раз получить золото на чемпионате мира. Это то, к чему я сегодня стремлюсь.

— В Кыргызстан вы еще вернетесь?

— Да, конечно. Вместе с президентом Федерации самбо Кыргызстана Азизом Ибраевым в октябре мы планируем провести сборы среди женщин. Я привезу команду из Франции. Это будет уникальный опыт и для них, и для местных спортсменок.