Португалия вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Кто еще в 1/8 финала

Определились все команды, которые вышли в 1/8 финала: по две команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третье место.
В следующем туре сыграют:
Уэльс — Дания;
Италия — Австрия;
Нидерланды — Чехия;
Бельгия — Португалия;
Хорватия — Испания;
Франция — Швейцария;
Англия — Германия;
Швеция — Украина.
Португалец Криштиану Роналду оторвался от конкурентов в споре бомбардиров: пять голов против трех у Форсберга, Левандовского, Лукаку, Шика и Вейналдума.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу можно посмотреть по ссылке.