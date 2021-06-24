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Спорт

Португалия вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Кто еще в 1/8 финала

Определились все команды, которые вышли в 1/8 финала: по две команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третье место.

В следующем туре сыграют:

Уэльс — Дания;
Италия — Австрия;
Нидерланды — Чехия;
Бельгия — Португалия;
Хорватия — Испания;
Франция — Швейцария;
Англия — Германия;
Швеция — Украина.

Португалец Криштиану Роналду оторвался от конкурентов в споре бомбардиров: пять голов против трех у Форсберга, Левандовского, Лукаку, Шика и Вейналдума.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/198697/
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