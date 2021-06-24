Португалия вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Кто еще в 1/8 финала

Определились все команды, которые вышли в 1/8 финала: по две команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третье место.

В следующем туре сыграют:

Уэльс — Дания;

Италия — Австрия;

Нидерланды — Чехия;

Бельгия — Португалия;

Хорватия — Испания;

Франция — Швейцария;

Англия — Германия;

Швеция — Украина.

Round of 16



Cristiano Ronaldo & Kylian Mbappe#EURO2020 pic.twitter.com/tHVGhSdzp1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Португалец Криштиану Роналду оторвался от конкурентов в споре бомбардиров: пять голов против трех у Форсберга, Левандовского, Лукаку, Шика и Вейналдума.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу можно посмотреть по ссылке.