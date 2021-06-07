Вниманию болельщиков: матчи сборной КР по футболу в прямом эфире местных каналов

Заключительные матчи отборочного раунда группы F с участием сборной Кыргызской Республики стартуют сегодня в Японии. Как сообщает Кыргызский футбольный союз, достигнуты договоренности с принимающей стороной — наши болельщики смогут смотреть прямые трансляции матчей сборной Кыргызстана в Японии сразу на трех местных ресурсах.
Ищите и включайте кнопку:
- KYRGYZ SPORT TV — телеканал в сетях кабельного телевидения «Акнет», «Мегалайн», «Неотелеком»;
- SPORTRECS — правообладатель трансляций матчей сборной в интернет-пространстве по Кыргызстану;
- КТРК СПОРТ — телеканал цифрового вещания на территории Кыргызстана.
Расписание игр с участием сборной КР:
7 июня 13.00 Кыргызстан — Монголия;
11 июня 13.00 Мьянма — Кыргызстан;
15 июня 16.25 Япония — Кыргызстан.
Национальная сборная Кыргызстана 2 июня отправилась в Японию на матчи квалификации чемпионата мира — 2022.
Отметим, сборная Кыргызстана занимает третье место в группе F. Она должна провести в Японии три завершающих матча второй стадии отбора на чемпионат мира — 2022.