Вниманию болельщиков: матчи сборной КР по футболу в прямом эфире местных каналов

Заключительные матчи отборочного раунда группы F с участием сборной Кыргызской Республики стартуют сегодня в Японии. Как сообщает Кыргызский футбольный союз, достигнуты договоренности с принимающей стороной — наши болельщики смогут смотреть прямые трансляции матчей сборной Кыргызстана в Японии сразу на трех местных ресурсах. Ищите и включайте кнопку:

KYRGYZ SPORT TV — телеканал в сетях кабельного телевидения «Акнет», «Мегалайн», «Неотелеком»;

SPORTRECS — правообладатель трансляций матчей сборной в интернет-пространстве по Кыргызстану;

КТРК СПОРТ — телеканал цифрового вещания на территории Кыргызстана.

Расписание игр с участием сборной КР:

7 июня 13.00 Кыргызстан — Монголия;

11 июня 13.00 Мьянма — Кыргызстан;

15 июня 16.25 Япония — Кыргызстан.

Национальная сборная Кыргызстана 2 июня отправилась в Японию на матчи квалификации чемпионата мира — 2022.

Отметим, сборная Кыргызстана занимает третье место в группе F. Она должна провести в Японии три завершающих матча второй стадии отбора на чемпионат мира — 2022.