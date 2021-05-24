Организаторы изменят логотип марафона Run the Silk Road

С учетом предложений и рекомендаций логотип нашей организации будет изменен в последующем. Об этом сообщили организаторы марафона Run the Silk Road на своей странице в сети Facebook.

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Отмечается, что дирекция международного марафона уже работает над этим вопросом.

«Хотим отметить, что наша команда занимается марафоном уже 10 лет только из добрых побуждений, чтобы объединять страны и народы, а никак не наоборот», — говорится в сообщении.

Ранее депутат парламента Исхак Пирматов на своей странице в соцсетях заявил, что организаторы ультрапробега Run the Silk Road используют логотип с искаженной картой Кыргызстана, где не указаны анклавы.