Организаторы изменят логотип марафона Run the Silk Road

С учетом предложений и рекомендаций логотип нашей организации будет изменен в последующем. Об этом сообщили организаторы марафона Run the Silk Road на своей странице в сети Facebook.
Отмечается, что дирекция международного марафона уже работает над этим вопросом.
«Хотим отметить, что наша команда занимается марафоном уже 10 лет только из добрых побуждений, чтобы объединять страны и народы, а никак не наоборот», — говорится в сообщении.
Ранее депутат парламента Исхак Пирматов на своей странице в соцсетях заявил, что организаторы ультрапробега Run the Silk Road используют логотип с искаженной картой Кыргызстана, где не указаны анклавы.