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Спорт

Документальный фильм о лучшем футболисте Кыргызстана — 2019 сняли в Казахстане

Документальный фильм о лучшем футболисте Кыргызстана 2019 года Гулжигите Алыкулове «Жига» снял клуб «Кайрат» (Казахстан). Видео появилось на YouTube-канале ФК.

Футболист рассказывает о начале карьеры, культурах Казахстана и Кыргызстана, работе в алматинском клубе и многом другом.

Напомним, ФК «Кайрат» заключил трудовое соглашение с полузащитником сборной Кыргызстана Гулжигитом Алыкуловым в начале 2020 года. Контракт с клубом продлен до конца 2023 года.

Его назвали лучшим игроком 2019 года по версии Федерации футбола Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/193589/
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