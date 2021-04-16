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Спорт

Кыргызстанки завоевали медали всех достоинств чемпионата Азии по борьбе

В первый день соревнований по женской борьбе чемпионата Азии Мээрим Жуманазарова завоевала первое место. Об этом сообщает сайт Международной федерации борьбы.

Она выступала в весовой категории до 68 килограммов.

В финале она обыграла спортсменку из Монголии Делгерму Энксайхан.

Айпери Медет кызы схватку за первое место проиграла, завоевав серебряную медаль.

Еще одна кыргызстанка Нураида Анаркулова выиграла бронзу.

Сегодня на ковер выйдет Айсулуу Тыныбекова.

Борцы из Кыргызстана выступают на чемпионате Азии по борьбе, который проходит 13-18 апреля в Алматы.

Ссылка: https://24.kg/sport/190303/
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