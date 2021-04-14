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Спорт

Футболист из Германии хочет сыграть за сборную Кыргызстана

Футболист из Германии Николай Давыдов хочет сыграть за сборную Кыргызстана. Об этом сообщил главный тренер Александр Крестинин на пресс-завтраке.

По его словам, спортсмен уже получил паспорт и разрешение выступать за сборную Кыргызстана от FIFA.

«Он уже получил паспорт, подтверждение от FIFA. Он может выступить за нашу сборную. Спортсмен проживает в Германии. Его отец выступал за сборную Кыргызстана по многоборью. Сам Николай выступает в пятой лиге Германии, но там сейчас играть нельзя: в каких-то округах разрешено, в каких-то нет. Он прошел все сборы, мы рассчитываем на него — перспективный парень. В Бельгии тоже есть люди, которые готовы выступить. Мы разговаривали с ними, и даже были совместные тренировки, но это зависит от желания самих футболистов», — рассказал тренер сборной.
Ссылка: https://24.kg/sport/190054/
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