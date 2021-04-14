«Пари Сен-Жермен» и «Челси» проиграли, но прошли в полуфинал Лиги чемпионов

Фото © REUTERS/CHRISTIAN HARTMANN. Фрагмент матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией»

Французский «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей обыграл мюнхенскую «Баварию» и пробился в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщило РИА Новости.

Ответная встреча четвертьфинала прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе баварцев на 40-й минуте отличился Эрик Максим Шупо-Мотинг, для которого этот мяч стал четвертым в пяти последних играх Лиги чемпионов.

В первой игре в Мюнхене парижане одержали победу со счетом 3:2. Французская команда преодолела барьер четвертьфинала за счет большего количества забитых на чужом поле мячей.

Таким образом, «Бавария» лишилась шансов защитить титул победителя Лиги чемпионов, завоеванный в прошлом сезоне. В финале турнира сезона-2019/20 мюнхенцы обыграли «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия).

Фото © REUTERS / MARCELO DEL POZO. Фрагмент матча «Челси» и «Порту» в рамках Лиги чемпионов

Во втором матче четвертьфинала «Челси» уступил «Порту», но также по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча по решению УЕФА прошла в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» и закончилась со счетом 1:0, Мехди Тареми отличился на 94-й минуте. В этой игре в качестве хозяина поля выступил английский клуб.

Защитник «Порту» Пепе опередил Луиша Фигу и вышел на «чистое» второе место среди португальцев по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов (104). Лидирует форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (176).

В первой игре, также состоявшейся в Севилье, «Челси» выиграл со счетом 2:0.

В полуфинале соперником команды Томаса Тухеля будет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем».

Последний раз «Челси» доходил до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14, тогда лондонцы по сумме двух встреч уступили мадридскому «Атлетико» с общим счетом 1:3.

Матчи полуфинальной стадии турнира запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая. Расписание турнира и итоги матчей можно посмотреть здесь.