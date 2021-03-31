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Спорт

Чемпионат мира — 2022. Гол в ворота сборной России стал поводом для шуток

Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом пишет сайт championat.com.

Счет в матче на 38-й минуте открыла сборная Словакии. Гол забил Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка. В момент розыгрыша стандартного положения защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, упустив при этом Шкриньяра.

На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счет усилиями Марио Фернандеса, но уже на 74-й минуте Роберт Мак своим голом вернул преимущество словакам.

Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда Михаила Мархеля пропустила восемь безответных мячей от сборной Бельгии, чем также вызвала волну шуток в интернете.
Ссылка: https://24.kg/sport/188221/
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