Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом пишет сайт championat.com.

Счет в матче на 38-й минуте открыла сборная Словакии. Гол забил Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка. В момент розыгрыша стандартного положения защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, упустив при этом Шкриньяра.

Джикия и Марио Фернандес — Это Любовь pic.twitter.com/0U5ydfPbAP — Eugene Kartashov (@EugeneKartashov) March 30, 2021

На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счет усилиями Марио Фернандеса, но уже на 74-й минуте Роберт Мак своим голом вернул преимущество словакам.

Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда Михаила Мархеля пропустила восемь безответных мячей от сборной Бельгии, чем также вызвала волну шуток в интернете.

Сборная Беларуси по футболу не сможет попасть в Беларусь. Максимум в штангу Беларуси. — ЛУКАШЕНКО А.Г. (не факт, что тот самый) (@yes_i_am_luka) March 30, 2021