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Спорт

В Бишкеке определили победителей чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке определили победителей чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе среди молодежи. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, с 26 по 28 марта во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе среди молодежи.

«В республиканском чемпионате приняли участие 260 спортсменов из всех регионов республики и Бишкека и Оша. Чемпионы и призеры награждены дипломами и медалями. Первые места в разных весовых категориях заняли Абдымалик Карачов, Актан Дооронбеков, Орозбек Токтомамбетов, Алишер уулу Алихан, Баяман Мыктыбеков, Арсланбек Турдубеков», — рассказали в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/188003/
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