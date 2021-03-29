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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с клубом из Непала

Фото Кыргызского футбольного союза. Сборная Кыргызстана сыграла товарищеский матч с клубом из Непала

Олимпийская сборная Кыргызстана сыграла товарищеский матч с клубом из Непала Tribhuwan Army Club. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

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По его данным, в матче кыргызстанцы создавали опасные моменты, но не смогли реализовать их. В первом тайме Эрназ Абилов попал в перекладину ворот соперника. Он же во втором тайме не реализовал выход один на один. В середине второго тайма Эржан Токотаев спас свою команду после выхода один на один с соперником.

В итоге матч завершился вничью — 0:0.

Напомним, олимпийская сборная Кыргызстана, составленная из игроков не старше 23 лет, принимала участие в Кубке трех наций с 22 по 30 марта. В розыгрыше участвовали еще национальные сборные Бангладеш и Непала.
Ссылка: https://24.kg/sport/187891/
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