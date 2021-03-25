Сегодня сборная Кыргызстана по футболу сыграет второй матч в Кубке трех наций

Сегодня в 17.45 по бишкекскому времени олимпийская сборная Кыргызстана, составленная из игроков не старше 23 лет, начнет второй матч в Кубке трех наций.

Футболистам предстоит игра со сборной Непала.

Напомним, в городе Катманду (Непал) 22-30 марта проходит футбольный турнир Кубок трех наций. В нем участвуют команды Кыргызстана, Непала и Бангладеш. Кубок проходит по круговой системе «каждый с каждым». Лучшие две сборные сыграют в финале.

Свой первый матч кыргызстанцы проиграли Бангладеш со счетом 1:0. Игра между сборными Непала и Бангладеш состоится 27 марта.