Лига чемпионов УЕФА. «Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» у себя дома обыграл «Ювентус». Об этом сообщает издание championat.com.

По его данным, встреча завершилась со счетом 2:1.

Читайте по теме Лига чемпионов и Лига Европы 2020/2021. Результаты и расписание матчей

Уже на 2-й минуте встречи счет открыл нападающий «Порту» Мехди Тареми. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Мусса Марега упрочил преимущество португальской команды. На 82-й минуте нападающий Федерико Кьеза сократил отставание «Ювентуса» в сете.

Германский футбольный клуб «Боруссия» в гостях одержал победу над испанской «Севильей» со счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Махмуд Дауд (19-я минута) и Эрлинг Холанд (27-я, 43-я). У проигравших отличились Сусо (7-я) и Люк де Йонг (84-я).

Ответные матчи пройдут в Турине и Дортмунде соответственно.