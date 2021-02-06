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Спорт

В прошлом году спортсменам выплатили стипендии на 24 миллиона 995 тысяч сомов

В 2020 году Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта выплатило ведущим спортсменам республики стипендии на общую сумму 24 миллиона 995 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что из них спортсменам по олимпийским и паралимпийским видам спорта выплачено 24 миллиона 440 тысяч сомов.

«За отчетный период ежемесячно стипендию получали в среднем 73 спортсмена по олимпийским и паралимпийским видам спорта. В марте месяце из бюджета Госагентства было выделено на стипендии больше по сравнению с другими месяцами: количество стипендиатов по олимпийским и паралимпийским видам спорта составило 103 человека, общая сумма стипендий — 2 миллиона 765 тысяч сомов.

С августа месяца количество стипендиатов по олимпийским и паралимпийским видам спорта пошло на снижение. Это связано с истечением установленного периода выплат стипендий и переносом международных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, по итогам которых спортсменам назначаются стипендии согласно их спортивным результатам. Таким образом, в декабре стипендию получили 29 спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта, общая сумма выплат составила 1 миллион 35 тысяч сомов», — сообщили в агентстве.

Стипендия в 75 тысяч сомов выплачивалась спортсменам, завоевавшим лицензии на Олимпийские игры в Токио: легкоатлеткам Дарье Масловой, Юлии Андреевой, борцу греко-римского стиля Атабеку Азисбекову, пловцу Денису Петрашову и действующей чемпионке мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбековой.

Стипендия в 50 тысяч сомов выплачивалась борцу вольного стиля Улукбеку Жолдошбекову с января по декабрь, борцу греко-римского стиля Узуру Джузупбекову с января по май и борцу вольного стиля Арсалану Будажапову с марта по декабрь.

«Также три спортсмена по пара пауэрлифтингу получали стипендии различных категорий. Адилет Камчыбеков, стипендия в размере 40 тысяч сомов, с января по октябрь 2020 года. Азизбек Замирбек уулу, стипендия в 30 тысяч сомов, с января по август 2020 года. Максат Аргымбаев, стипендия в размере 10 тысяч сомов, с января по октябрь 2020 года», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, в 2020 году ведущим спортсменам по национальным видам спорта выплачена стипендия на общую сумму 555 тысяч сомов.

Отметим, что пожизненную стипендию в 30 тысяч сомов получает победитель Олимпийских игр 1980 года, четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Каныбек Осмоналиев, 25 и 20 тысяч получают призеры Олимпийских игр Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаев.
Ссылка: https://24.kg/sport/182509/
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