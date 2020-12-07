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Спорт

Майка баскетболиста Майкла Джордана продана за рекордную цену

На торгах в Беверли-Хиллз майка легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он подписывал первый контракт с «Чикаго Буллз» в сентябре 1984 года, продана за $320 тысяч. Аукционный дом Julien's Auctions объявил о рекордной продаже, пишет championat.com.

Лот продан за максимальную цену, за которую когда-либо продавались майки Майкла Джордана. Предыдущий рекорд установлен в июле 2020-го, когда коллекционер заплатил $288 тысяч за майку, в которой Джордан играл в финале Восточной конференции 1998 года.

Ранее кроссовки баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации Chicago Bulls Майкла Джордана продали на аукционе за $560 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/sport/175798/
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