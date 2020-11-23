Кыргызстанец взял бронзу на турнире по джиу-джитсу в США

Кыргызстанец Билимбек Алмаматов завоевал бронзовую медаль международного турнира по джиу-джитсу в США.



Турнир Pan American Championship прошел 8-11 октября. Спортсмен из Кыргызстана выступал в турнире по фиолетовым поясам в категории «Мастерс 1» среди спортсменов 30-35 лет.



Алмаматов провел три схватки, две из которых завершились его победой. Этот результат позволил ему занять 3-е место и завоевать бронзовую медаль.



Билимбек Алмаматов одержал четыре победы на предварительном этапе турнира и вышел в полуфинал, где проиграл Даниэлю Фернандезу, который и стал чемпионом мира. Алмаматов в итоговом протоколе занял 3-е место и стал обладателем бронзовой медали.