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Спорт

В преддверии второй волны COVID-19 в городе Ош открыли новый спортзал для детей

В МТУ «Амир-Тимур» Оша открылся новый спортзал. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии.

По ее данным, в нем могут проводить тренировки около 150 детей от 6 до 22 лет.

Мэр Таалайбек Сарыбашов выразил слова благодарности предпринимателям, оказавшим содействие в открытии спортзала, и отметил их вклад в здоровье подрастающего поколения через занятия спортом.

Градоначальник вручил тренерам спортивный инвентарь и форму для ребят.

В спортзале с участием мэра Оша проведены показательные выступления боксеров.

Напомним, на заседании Республиканского оперативного штаба премьер-министр Кубатбек Боронов напомнил, что в местах массового скопления людей должны строго соблюдаться масочный режим и другие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Отметим также, что обучение в школах страны проходит в онлайн-режиме. 
Ссылка: https://24.kg/sport/166169/
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