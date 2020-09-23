В преддверии второй волны COVID-19 в городе Ош открыли новый спортзал для детей

В МТУ «Амир-Тимур» Оша открылся новый спортзал. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии.
По ее данным, в нем могут проводить тренировки около 150 детей от 6 до 22 лет.
Мэр Таалайбек Сарыбашов выразил слова благодарности предпринимателям, оказавшим содействие в открытии спортзала, и отметил их вклад в здоровье подрастающего поколения через занятия спортом.
Градоначальник вручил тренерам спортивный инвентарь и форму для ребят.
В спортзале с участием мэра Оша проведены показательные выступления боксеров.
Напомним, на заседании Республиканского оперативного штаба премьер-министр Кубатбек Боронов напомнил, что в местах массового скопления людей должны строго соблюдаться масочный режим и другие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Отметим также, что обучение в школах страны проходит в онлайн-режиме.