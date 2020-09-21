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Спорт

Швед Арман Дюплантис побил 26-летний рекорд Сергея Бубки по прыжкам в высоту

Швед Арман Дюплантис стал автором нового мирового рекорда в прыжках с шестом в соревнованиях на открытом воздухе. Об этом написал сайт sportrbc.ru.

По его данным, он покорил высоту 6,15 метра в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме.

Швед превзошел достижение советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки, чей результат 6,14 метра держался с 1994 года.

20-летний швед — чемпион Европы (2018) и серебряный призер чемпионата мира (2019).

56-летний Сергей Бубка — первый человек в мире, прыгнувший выше шести метров.

Ссылка: https://24.kg/sport/165778/
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