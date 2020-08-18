Журналист 24.kg Иван Марченко награжден званием Отличника физкультуры и спорта

Журналиста 24.kg Ивана Марченко наградили званием «Отличник физкультуры и спорта». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, глава ведомства Канат Аманкулов наградил спортивных журналистов за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта в Кыргызстане и поблагодарил их за высокий профессионализм в освещении спортивных мероприятий и событий, в пропаганде здорового образа жизни среди населения страны.

Фото пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Журналиста 24.kg Ивана Марченко наградили званием "Отличник физкультуры и спорта"

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с наградой. Вы ее заслужили. Пропаганда — это не только самим заниматься спортом, но и донести до каждого нашего соотечественника суть, философию здорового образа жизни, физической культуры и спорта, с чем вы отлично справляетесь. Благодаря вам и вашей работе население может дать справедливую оценку нашей деятельности», — отметил он.

Звания «Отличник физкультуры и спорта КР» удостоились журналисты:

Вячеслав Аникин — газета «Вечерний Бишкек»;

Иван Марченко — информационное агентство 24.kg;

Бакыт Шукуралиев — информационное агентство Sportakipress;

Гулиза Авазова — информационное агентство Kaktus.media;

Ксения Толканева — информационное агентство Sport.kg;

Александр Шепеленко — газета «Слово Кыргызстана»;

Маматкадыр Маматалиев — телерадиокомпания Джалал-Абадской области.

Почетными грамотами Госагентства награждены:

Гульжан Турдубаева — радио «Азаттык»;

Гулдана Талантбекова — международное информационное агентство «Спутник»;

Жанара Эсенова — телеканал СТВ;

Проект «Стимул» — телеканал КТРК СПОРТ.

Команда проекта «Стимул» награждена также благодарственным письмом.