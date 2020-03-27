После трех лет комы футболист «Аякса» очнулся: самостоятельно сидит и ест

Бывший футболист «Аякса» Абделак Нури вышел из комы. Об этом сообщается в Twitter TalkSPORT.

В сообщении говорится, что 22-летний Абделак Нури может самостоятельно есть и сидеть в инвалидной коляске. Спортсмен очнулся после того, как почти три года провел в коме. Он был без сознания 2 года 8 месяцев и 19 дней.

8 июля 2017 года во время товарищеской встречи против немецкого «Вердера» футболист потерял сознание и упал на газон. Абделак Нури был госпитализирован в местную клинику. Позже врачи диагностировали у спортсмена необратимое повреждение головного мозга и ввели его в состояние искусственной комы.

Нури является воспитанником «Аякса». Он дебютировал за основную команду в матче чемпионата Нидерландов сезона-2016/2017 против «Эксельсиора».