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Спорт

Коронавирус вносит корректировки. Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и итальянским «Наполи» пройдет без зрителей. Об этом сообщает The Independent.

Решение провести игру при пустых трибунах связано с опасениями распространения коронавируса. Второй матч противостояния пройдет 18 марта. Первая встреча в Неаполе завершилась вничью.

Матч «Барселоны» и «Наполи» становится третьей встречей в рамках Лиги чемпионов, которая пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса. Матч «Валенсии» и «Аталанты», намеченный на 10 марта, также состоится при пустых трибунах. К такому же решению пришли организаторы встречи дортмундской «Боруссии» и французского «Пари Сен-Жермен». Данных о проведении остальных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей пока нет.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов — здесь.
 
Ссылка: https://24.kg/sport/146078/
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