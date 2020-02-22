Золото в ливень. Как триатлет Айваз Оморканов вошел в историю кыргызского спорта

Фото @aivazomorkanov. Чемпион и рекордсмен Кыргызстана по триатлону, обладатель путевки на чемпионат мира Ironman Айваз Оморканов

Айваз Оморканов занимается триатлоном два года. В 2019-м победил в Казахстане и Китае, установил рекорд Кыргызстана и стал первым кыргызстанцем, завоевавшим путевку на чемпионат мира Ironman. Новый сезон начал с бронзы на турнире в ОАЭ.

Как он готовится к изнурительным стартам, кто его вдохновляет и что общего у триатлона с хоккеем, 23-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

В чем прелесть триатлона?

— Кто посоветовал вам заняться этим видом спорта?

— Первый триатлет и «железный человек» Кыргызстана Канат Келсинбеков. Мы познакомились в бассейне. Через полтора месяца я взял бронзу на зарубежном турнире.

Фото @aivazomorkanov. Айваз Оморканов на своем первом турнире. ОАЭ, март 2018 года

Триатлон покорил меня особой атмосферой, стал главным хобби и образом жизни. Просто качаться на тренажерах надоедает. А тут плавание, велогонка и бег. Тренировки разнообразные.

Благодаря триатлону изменился круг общения. Встретил много интересных и успешных в определенной сфере личностей. Все они пришли в триатлон осознанно, чтобы что-то себе доказать.

— Что вы хотите доказать?

— Что в Кыргызстане тоже могут быть сильные триатлеты. И, конечно, доказать себе стойкость характера и силы воли.

— Тяжело было освоить входящие в триатлон виды?

— Плавание поначалу давалось тяжелее всего. Сейчас занимаюсь им у тренера Меруерт Достаевой, и результаты растут. Велосипедный этап — мой любимый. Самый сложный — беговой. Он идет в конце, и надо выложиться на все сто. Помогает то, что я раньше играл в футбол и много бегал.

— Чем еще увлекались?

— Хоккеем. Был первым юным игроком, когда в нашей стране его стали возрождать. Завершил карьеру из-за учебы за рубежом.

Фото @aivazomorkanov. Айваз Оморканов (справа) с отцом

Имею два высших образования — экономическое и юридическое. Больше года работал в Агентстве по продвижению и защите инвестиций. Сейчас помогаю отцу в бизнесе и Федерации хоккея, президентом которой он является. Готовимся к чемпионату мира среди команд четвертого дивизиона, который пройдет в марте в Бишкеке.

— У триатлона и хоккея есть что-то общее?

— В обоих видах нужна выносливость и функциональная закалка.

Секреты выживания

— На какой дистанции специализируетесь?

— Полу-Ironman. В нее входит заплыв на 1,9 километра , велогонка на 90 километров и забег на 21,1 километра .

— Как организм выдерживает такие нагрузки?

— Перед турнирами тренируюсь два-три раза в день шесть раз в неделю. Один-два раза в год провожу сборы на Иссык-Куле или за рубежом. Программу занятий мне пишет британец Стюарт Хаейс — победитель Кубка мира, участник Олимпийских игр. Стараюсь хорошо питаться, отказался от фастфуда. Не имею вредных привычек.

Как бы здорово ты не был тренирован, при прохождении трассы есть риск обезвоживания и судорог. Надо поддерживать в организме солевой баланс — пить воду и специальные таблетки. Разрешается употреблять энергетические батончики и гели.

— Зачем так убиваться, если есть дистанции короче? Например, олимпийская общей длиной 51,5 километра или спринт.

— Я на таких выступал: был чемпионом Кыргызстана, бронзовым призером турнира в ОАЭ (в категории 18-24 года). Выигрывал чемпионат по дуатлону. На короткой трассе у тебя нет прав на ошибку. С самого начала идешь на пределе возможностей.

Полу-Ironman нравится больше. Здесь надо уметь распределять силы. Если водный этап проводишь неудачно, можно наверстать за счет велогонки и забега.

— Переживаете перед стартом?

— Да. Но едва начинается заплыв, волнение уходит.

Миссия на Гавайях

— Какие турниры больше всего запомнились?

— Один из них проходил в Греции весной 2019-го. Трасса пролегала в живописном месте; у нас была дружная компания — президент Федерации триатлона КР Чынгыз Алканов, спортсмены Эдуард Кубатов и Канат Койчиев. Было непросто: во время заплыва мешали большие волны, а на велоэтапе — набор высоты. Среди триатлетов 18-24 лет я стал четвертым.

Через два месяца победил в Казахстане и установил рекорд Кыргызстана — 4 часа 19 минут 1 секунда. За это мне вручили удостоверение мастера спорта.

Затем поехал в Китай. В день турнира шел такой сильный дождь, что водный этап отменили. Несмотря на это, я взял золото в своей возрастной группе, бронзу в «абсолютке» и путевку на чемпионат мира Ironman. Он пройдет в октябре на Гавайях. Участникам надо будет проплыть 3,8 километра , проехать 180 и пробежать 42. Я первый в истории кыргызстанец, пробившийся на этот турнир. Это большая честь и ответственность. Хочу попасть в призовую тройку.

— Когда-нибудь выступали на дистанции Ironman?

— Нет. Дебютирую в мае. Перед этим проведу сборы в Испании.

Подготовка к ЧМ также включает три полу-Ironman. Один из них недавно прошел в Дубае. Я выиграл бронзовую медаль и обновил рекорд КР — 4 часа 13 минут 46 секунд. Кроме того, поучаствую в местных стартах.

Стремление к идеалу

— Триатлон дорогое удовольствие?

— Для профессионалов — да. Деньги уходят на питание, поездки, экипировку... В Кыргызстане хорошую экипировку не достать. Надо заказывать из дальнего зарубежья.

Поддерживает семья. Вкладываю личные средства.

— Кто из зарубежных спортсменов вдохновляет?

— Португальский футболист Криштиану Роналду. Он показывает, что совершенствоваться и стремиться к идеалу можно в любом возрасте.

Из триатлетов нравится олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира на дистанции Ironman Ян Фродено (Германия).

— Что пожелаете начинающим триатлетам?

— Потерпеть первый месяц тренировок. Это самый сложный период. Соблюдать дисциплину, не пропускать занятия, правильно питаться и пробовать себя на местных соревнованиях.