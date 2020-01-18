Спортсменам Кыргызстана выплатили более 36 миллионов сомов в виде стипендии

В 2019 году ведущим спортсменам Кыргызстана выплатили 36 миллионов 220 тысяч сомов в виде стипендии. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, производившее выплаты.

В среднем каждый месяц стипендию получали 123 атлета. Львиную долю денег — 30,4 миллиона сомов — выдали представителям олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, 4,5 миллиона — неолимпийских, 1,2 миллиона — национальных.

Стипендию I категории (75 тысяч сомов) получали спортсмены, завоевавшие путевку на Олимпиаду-2020: Денис Петрашов, Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, Юлия Андреева и Дарья Маслова.