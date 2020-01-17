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Спорт

Хочу сделать историю для своей страны. Интервью Айсулуу Тыныбековой после победы

Спортсменка Айсулуу Тыныбекова заявила, что хочет сделать историю для своей страны, завоевав золото на Олимпийских играх — 2020, которые состоятся в Японии. Об этом она сообщила в интервью Объединенному миру борьбы (UWW).

«Самое главное для меня — это Олимпийские игры, которые будут проходить в Токио. Мы к этому очень долго идем. В прежних двух олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро по своей ошибке я не смогла завоевать медали. В копилке у меня нет только олимпийской медали. Я хочу не простую медаль, а золотую», — отметила Айсулуу Тыныбекова.

Она добавила, что у Кыргызстана с обретения независимости по олимпийским видам спорта на чемпионатах мира и Олимпийских играх нет ни одной золотой медали. «Граждане этого хотят и ждут. Поэтому я хочу сделать историю для своей страны», — подчеркнула спортсменка.
Ссылка: https://24.kg/sport/140811/
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