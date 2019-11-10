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Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры

Фото из архива ГАМФКиС. Сборная Кыргызстана по хоккею

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры — 2022.

Накануне в матче второго тура первого отборочного раунда она со счетом 5:3 победила сборную Люксембурга. Шайбы в ее составе забросили Владимир Носов (26-я и 36-я минута), Антон Кудашев (29-я минута), Артем Горобец (31-я минута) и Владимир Тонких (60-я минута).

Отборочный турнир проходит в Люксембурге. В первом туре сборная КР победила команду ОАЭ (9:4). Набрав шесть очков, она за тур до конца обеспечила себе первое место в группе и выход в следующий раунд.

Сегодня в заключительном матче наши хоккеисты встретятся с представителями Боснии и Герцеговины.

Второй раунд отбора пройдет в декабре в Румынии. Противостоять сборной КР будут команды Румынии, Израиля и Исландии.
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