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Спорт

Трясет не только Меркель. Боец ММА после взвешивания не смогла позировать СМИ

Боец смешанного стиля (ММА) Аспин Лэдд с трудом прошла процедуру взвешивания перед турниром UFC on ESPN+ 13. Видеозапись появилась на YouTube-канале MMA Junkie.

Лэдд сумела показать необходимый вес, однако при этом она едва стояла на ногах, также ее сильно трясло. Когда организаторы попросили спортсменку вернуться на весы для позирования, она не смогла этого сделать. В таком состоянии Лэдд была из-за «весогонки» — активного сброса массы перед боем.

На турнире UFC on ESPN+ 13 боец встретится с Жермейн де Рандами.

Этот случай вызвал повышенное внимание прессы в связи с тем, что ранее в мировых СМИ активно обсуждались приступы дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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