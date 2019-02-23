Команда Жогорку Кенеша выиграла турнир по кок-бору ко Дню защитника Отечества

Команда Жогорку Кенеша выиграла дружественный турнир по кок-бору, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР (ГАМФКиС).

Состязания прошли сегодня на столичном ипподроме «Ак-Кула». Участвовали четыре команды - Жогорку Кенеша, правительства, ГАМФКиС и СМИ.

В полуфинале правительство со счетом 6:5 одолело ГАМФКиС, а Жогорку Кенеш в дополнительное время сломил сопротивление СМИ — 1:0. В матче за третье место ГАМФКиС победило СМИ — 4:2. В финале Жогорку Кенеш был сильнее правительства — 2:0.

«В команду Жогорку Кенеша входили Дастанбек Джумабеков, Мирлан Бакиров, Нурбек Алымбеков, Талант Мамытов, Айбек Алтынбеков, Нурбек Тотонов, Канатбек Исаев, Бактыбек Райымкулов, Омурбек Бакиров, Урматбек Самаев, Курманкул Зулушев и Тазабек Икрамов», — отметили в госагентстве.