21:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Команда Жогорку Кенеша выиграла турнир по кок-бору ко Дню защитника Отечества

Фото ГАМФКиС. Эпизод турнира по кок-бору в честь Дня защитника Отечества

Команда Жогорку Кенеша выиграла дружественный турнир по кок-бору, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР (ГАМФКиС).

Состязания прошли сегодня на столичном ипподроме «Ак-Кула». Участвовали четыре команды - Жогорку Кенеша, правительства, ГАМФКиС и СМИ.

В полуфинале правительство со счетом 6:5 одолело ГАМФКиС, а Жогорку Кенеш в дополнительное время сломил сопротивление СМИ — 1:0. В матче за третье место ГАМФКиС победило СМИ — 4:2. В финале Жогорку Кенеш был сильнее правительства — 2:0.

«В команду Жогорку Кенеша входили Дастанбек Джумабеков, Мирлан Бакиров, Нурбек Алымбеков, Талант Мамытов, Айбек Алтынбеков, Нурбек Тотонов, Канатбек Исаев, Бактыбек Райымкулов, Омурбек Бакиров, Урматбек Самаев, Курманкул Зулушев и Тазабек Икрамов», — отметили в госагентстве.
Ссылка:
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Тест. Следили ли вы за кыргызским спортом в 2018 году?
Сборная Чуйской области выиграла чемпионат Кыргызстана по кок-бору
ВИК-2018. Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом по кок-бору
ВИК-2018. Сборная Казахстана — бронзовый призер турнира по кок-бору
ВИК-2018. Казахстанцы сенсационно проиграли в полуфинале турнира по кок-бору
ВИК-2018. Сборная Кыргызстана по кок-бору разгромила соперника и вышла в финал
ВИК-2018. Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала вторую победу
ВИК-2018. Сборные США и Франции стартовали на турнире по кок-бору
ВИК-2018. Казахстанцы все же сыграют на турнире по кок-бору
Появился официальный трейлер к кыргызскому фильму «Кок-бору»
Популярные новости
Универсальный боец. Как парень из&nbsp;Джалал-Абада стал звездой кикбоксинга и&nbsp;ММА Универсальный боец. Как парень из Джалал-Абада стал звездой кикбоксинга и ММА
Знойная австралийка променяла подуим на&nbsp;профессиональный бокс Знойная австралийка променяла подуим на профессиональный бокс
Кыргызстанцы впервые смогут принять участие в&nbsp;проекте KFC Battle Кыргызстанцы впервые смогут принять участие в проекте KFC Battle
Составлен список богатейших владельцев футбольных клубов Составлен список богатейших владельцев футбольных клубов
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи