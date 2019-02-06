Ведущим спортсменам Кыргызстана выплатили по 60 тысяч сомов в виде стипендии

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана отчиталось о выплате стипендий за декабрь 2018 года.

Стипендии начисляются ведущим спортсменам республики. Размер зависит от их достижений. Чемпионы летних Азиатских игр — 2018 Дарья Маслова (легкая атлетика), Айсулуу Тыныбекова (женская борьба) и Торокан Багынбай уулу (джиу-джитсу) получили стипендию второй категории — по 60 тысяч сомов.

По 50 тысяч получили шесть борцов: Магомед Мусаев, Каныбек Жолчубеков, Алмазбек Исаков, Эрбол Бакиров, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков, отличившиеся на крупнейших зарубежных состязаниях. По 40 тысяч получили 17 спортсменов, по 30 тысяч — 19. Еще ряд атлетов получил меньшие суммы.

В общей сложности за декабрь прошлого года 133 спортсменам выплачено 3 миллиона 45 тысяч сомов из бюджета ГАМФКиС. «Выплаты производились согласно постановлению правительства от 23 ноября 2018-го», — отметили в ведомстве.