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Спорт

Броски и туше. Как кыргызстанцы блистали на международном турнире по борьбе

Фото 24.kg. Эпизод турнира памяти Александра Ремезова

Сезон-2018 для борцов из Кыргызстана получился, пожалуй, лучшим в истории. Они преуспели на всех крупных турнирах, где выступали. В стране бум борьбы, и каждый турнир привлекает массу болельщиков. Не стал исключением мемориал заслуженного тренера СССР и КР Александра Ремезова, прошедший накануне в Бишкеке.

«Проводим турнир около десяти лет. Ныне собралось 300 спортсменов из столицы и регионов Кыргызстана, представители Казахстана и России, — сообщил 24.kg один из организаторов мемориала, патриарх отечественной борьбы, заслуженный тренер КР Виталий Филипповский. — Среди участников много перспективной молодежи, которой еще предстоит проявить себя на крупных соревнованиях. Есть красивейшие схватки».

Как раз в этот момент один борец под бурные овации зрителей ловко бросил соперника через себя.

«Мы с Александром Ремезовым вместе учились в институте и были товарищами. Он был одним из тренеров сборной Советского Союза и настоящим фанатом своего дела. Систематически готовил спортсменов высшего класса. Среди его воспитанников несколько чемпионов мира, в том числе Владимир Соколов и Александр Мишуров. Трудился до последних дней», — отметил Виталий Филипповский.

В программе было три вида борьбы. Первыми «отстрелялись» вольники. Пожалуй, самым интересным и напряженным стал финальный поединок в весе 57 килограммов, в котором Искандар Сатаров поборол Мырзу Жыргалбек уулу.

В весе 65 килограммов первенствовал Самат уулу Равиль, 74 килограмма — Атай Мамалиев, 86  килограммов — Чынгызбек Паизов, 97 килограммов — Арсланбек Турдубеков, 125 килограммов — Аян Алымов (все из КР).

Анарбек Усенканов был подопечным, а затем и коллегой Ремезова. Долгое время небезуспешно возглавлял сборную КР по вольной борьбе.

«Александр Иванович был великим специалистом! Строгим и требовательным. Ныне таких единицы, — сказал 24.kg Анарбек Усенканов. — Я от него почерпнул много полезного, особенно в плане функциональной подготовки спортсменов. Для вольников она очень важна».

На турнире по греко-римской борьбе финалы получились зрелищнее и динамичнее. Участники словно хотели быстрее освободиться в выходной, и несколько схваток завершились досрочно. В весе 60  килограммов Бек Токтогул уулу одолел Валихана Асымханова благодаря здорово исполненному приему туше.

В категории 67 килограммов лучшим стал Манас Усенов, 77 килограммов — Рысбек Сагынбеков, 87  килограммов — Мелис Айтбеков, 97 килограммов — Эрлан Манатбеков (все из КР).

Среди девушек участниц было немного, и состязания проходили по круговой системе. В весе 45  килограммов первое место заняла Руслан кызы Алина (КР), 50 килограммов — Айша Уалишан (Казахстан), 55 килограммов — Мадина Надирова, 59 килограммов — Бурулсун Бекболотова, 65 килограммов — Нураида Анаркулова (все из КР).

«Уровень соревнований хороший. Правда, я сама не участвую. Пришла поддержать подруг и партнерш по команде, — сказала 24.kg чемпионка мира — 2017 среди молодежи, бронзовый призер Азиатских игр — 2018 Айпери Медет кызы. — У меня в ближайшее время турниров не намечается. Настраиваюсь на соревнования следующего года. Хочу завоевать путевку на Олимпийские игры — 2020».

Другая титулованная спортсменка, Мээрим Жуманазарова, оправдала ожидания болельщиков и уверенно победила в весе 72 килограмма.

Автором лучшего броска турнира признали Мелиса Айтбекова. Его победный маневр в решающей схватке оценили бы и зарубежные любители борьбы.

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