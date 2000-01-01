Но рудник «Кумтор» — это еще и огромный быт. Работа на высоте — это всегда вахта, а значит долгая разлука с семьей. Самое трудное для женщины на руднике — это вечерние звонки домой, когда, находясь за сотни километров, нужно подбодрить ребенка и дать материнское тепло по телефону. Этот невидимый подвиг — оставаться любящей мамой, находясь среди суровых ледяных гор, заслуживает особого уважения.