В канун 8 Марта информационное пространство традиционно наполняется словами о весеннем тепле, нежных подснежниках и хрупких женщинах. Мы привыкли видеть в этот день образ женщины как олицетворение нежности, доброты и домашнего уюта.
Однако там, где заканчиваются облака и начинаются вечные ледники Ала-Тоо, эти эпитеты обретают металлическую огранку. На высоте 4 тысяч метров над уровнем моря, где расположен рудник «Кумтор», понятие «хрупкость» и «женственность» отходят на второй план.
Девушки и женщины, работающие на руднике, своим примером доказали: истинная женственность — это невероятная сила воли, большая ответственность, высокий профессионализм и умение созидать в самых сложных природно-климатических условиях.
Сегодня в «Кумтор Голд Компани» трудятся около 300 женщин. После перехода в государственную собственность выручка компании превысила $5 миллиардов, а чистая прибыль — более $2 миллиардов. За этими цифрами — тяжелый труд, дисциплина и преданность делу наших соотечественниц.
Интеллектуальный центр:
кто управляет миллиардами в головном офисе
Интеллектуальный центр:
кто управляет миллиардами в головном офисе
Пока на руднике добывается золото, в головном офисе компании женщины обеспечивают «жизнедеятельность» огромного предприятия. Это сложнейшая интеллектуальная работа, где цена ошибки крайне высока.
Финансисты и бухгалтеры
Они управляют миллиардными денежными потоками, обеспечивая прозрачность и точность каждого сома, который позже превращается в налоги, социальные выплаты, государственные проекты.
Снабжение и логистика
В их руках нити снабжения, охватывающие фактически весь мир. От их профессионализма и расторопности зависит то, как быстро необходимая деталь, запчасть или топливо вовремя попадут на рудник.
Юристы и HR
Защищают интересы национального достояния и находят лучшие кадры для страны, формируя сплоченный коллектив из 3 тысяч 500 профессионалов.
Служба безопасности
Женщины принимают участие и в осуществлении строгого контроля и обеспечении безопасности компании.
Подземная добыча —
там, где рождается золото
Подземная добыча —
там, где рождается золото
Прошлый год стал историческим – компания официально запустила проект добычи золота подземным способом. В этом суровом мире, скрытом от солнечных лучей, у женщин есть своя незаменимая роль.
Например, у ламповщиц подземной разработки. Именно они отвечают за исправность освещения и средств самоспасения каждого горняка. В темноте горизонта их работа — это гарантия того, что у каждого будет освещение и в безопасности.
Миссия для будущих поколений —
чистая земля
Миссия для будущих поколений —
чистая земля
Одним из самых амбициозных проектов «Кумтор Голд Компани» станет переработка лежалых хвостов. Его главная цель — забота о природе и окружающей среде. И здесь женщины-экологи проектных групп, химики и инженеры находятся в авангарде процесса подготовки к реализации проекта.
Они принимают активное участие в разработке технологий, которые сделают производство максимально безопасным для окружающей среды. Для них это не просто работа, а личная миссия — оставить будущим поколениям чистую и процветающую землю.
Тоголок и Джангарт
Тоголок и Джангарт
На месторождении Тоголок уже идет активная разработка, а перспективная площадь Джангарт находится на этапе интенсивной геологоразведки. На данном проекте женщины — ресурсные геологи создают «цифровую модель» недр, определяя будущее месторождения на десятилетия вперед.
Сердце рудника:
кто кормит, лечит и бережет 3 тысячи 500 человек
Сердце рудника:
кто кормит, лечит и бережет 3 тысячи 500 человек
На золотоизвлекательной фабрике рудника (ЗИФ) и в лабораториях женщины-лаборанты проводят тысячи анализов, контролируя качество металла.
Но рудник «Кумтор» — это еще и огромный быт. Работа на высоте — это всегда вахта, а значит долгая разлука с семьей. Самое трудное для женщины на руднике — это вечерние звонки домой, когда, находясь за сотни километров, нужно подбодрить ребенка и дать материнское тепло по телефону. Этот невидимый подвиг — оставаться любящей мамой, находясь среди суровых ледяных гор, заслуживает особого уважения.
Врачи и медсестры
Ангелы-хранители высокогорья, берегущие здоровье горняков в сложных природных условиях.
Безопасность и ТБ
Инженеры по технике безопасности на заводе в Токмоке и на Балыкчинской перевалочной базе каждый день следят за тем, чтобы каждый сотрудник вернулся домой к своей семье здоровым и невредимым.
Служба общественного питания
Повара готовят для горняков вкусные, сытные и разнообразные блюда, чтобы они оставались сильными и здоровыми. Меню блюд постоянно меняется и расширяется.
Обслуживание жилого лагеря
Горничные создают уют и «домашнюю» атмосферу для отдыха и восстановления сил в жилом лагере, так необходимую для эффективного и производительного труда на руднике «Кумтор».
Наши женщины — это гордость и надежная опора «Кумтор Голд Компани». Их отличает удивительная способность сохранять человечность и теплоту даже в суровых условиях высокогорья. Без их участия те результаты, которые достигает компания сегодня, были бы невозможны.
Бузурман Субанов
председатель правления КГК
Гордость, запечатленная в золоте
Гордость, запечатленная в золоте
Глядя на этих женщин — от тех, кто выдает фонари в штольне, до тех, кто готовит контракты, — можно с уверенностью сказать: величие и сила прекрасных работниц Кумтора вносят огромный вклад не только в деятельность предприятия, но и в развитие страны.
Руководство компании отмечает, что гордится своими сотрудницами, которые, жертвуя своим комфортом и времяпровождением с близкими, добывают «золото нации», которое завтра станет новыми школами, дорогами и вносит огромный вклад в экономическую стабильность Кыргызстана.
Своим примером они вдохновляют девушек, проживающих даже в самых удаленных уголках республики: будьте смелее, выбирайте любую профессию и тогда вам покорятся любые вершины!
«С праздником дорогие наши созидательницы! Пусть дома вас всегда ждут любовь и тепло, а на работе — уважение и заслуженное признание. Мы, ваши коллеги, равно как вся страна, гордимся вами!» — поздравляет сотрудниц Кумтора мужская часть коллектива.