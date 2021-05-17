После этого правительством была создана государственная комиссия по проверке и изучению соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения. Она пришла к заключению, что с самого начала запуска проекта «Кумтор» и в результате последующих реструктуризаций Кыргызская Республика не получала справедливую и адекватную финансовую долю. Было предложено денонсировать соглашение 2009 года.



Однако далее последовали долгие переговоры, которые начинало каждое новое правительство Кыргызстана. Были даже случаи, когда чиновники лишились постов за то, что не смогли решить вопрос. Так переговоры то активизировались, то затихали.