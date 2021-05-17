16 февраля 1993 года — дата, ставшая отправной точкой для предприятия, управляющего крупнейшим золоторудным месторождением Кыргызстана.
Однако история Кумтора началась гораздо раньше. Пройдя через десятилетия споров, смены управленцев и политических потрясений, сегодня рудник является главным налогоплательщиком и опорой бюджета страны.
От советской геологии к независимости
Основание рудника Кумтор
1978 год
Геологи СССР обнаружили золото на высоте более 4 тысяч метров в горах Тянь-Шаня.
1989 год
Опубликованы результаты детальной разведки месторождения Кумтор Министерством геологии СССР.
1992 год
Геологи корпорации «Камеко» ищут на территории бывшего СССР перспективные месторождения. С правительством Кыргызстана заключено генеральное соглашение по созданию проекта «Кумторзолото».
1993 год
Учреждается компания «Кумтор Оперейтинг Компани».
1994 год
Завершается подготовка технико-экономического обоснования и начинается строительство на Кумторе.
1995 год
Завершается подготовка и утверждение пакета финансовых документов на заем по проекту.
1996 год
Состоялась церемония открытия золотоизвлекательной фабрики.
1997 год
Началось коммерческое производство золота.
Затяжная борьба за возвращение народного богатства
Несмотря на статус флагмана экономики, долгие годы проект «Кумтор» ассоциировался с несправедливыми условиями. Рудник должен был полностью перейти государству в 2007 году. Однако этот срок постоянно отодвигался новыми соглашениями с иностранными инвесторами.
Так, в 2004 году произошла реструктуризация проекта и была образована «Центерра Голд Инк.», а также вступило в силу инвестиционное соглашение. А в 2009 году было подписано соглашение о новых условиях по проекту «Кумтор».
Политики и общественные деятели неоднократно указывали на факты затягивания передачи управления. Они были обеспокоены не только тем, что условия соглашения не выгодны для Кыргызстана, но и наносимым экологии ущербом.
Так, в 2012 году в Жогорку Кенеше создается депутатская комиссия по проверке и изучению соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения в районе воздействия деятельности золотодобывающего рудника, а также состояния осуществляемого государственного контроля.
Комиссию возглавил депутат Садыр Жапаров.
Рассмотрение отчета временной комиссии сопровождалось спорами — не все парламентарии хотели открыто говорить о том, какие проблемы были выявлены в ходе проверки. Эфир того заседания Жогорку Кенеша даже запретили к показу на государственных телеканалах.
Несмотря на озвученные депутатской группой выявленные нарушения, большинство парламентариев не поддержали предложение расторгнуть все существующие соглашения и национализировать месторождение для самостоятельной добычи золота.
После этого правительством была создана государственная комиссия по проверке и изучению соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения. Она пришла к заключению, что с самого начала запуска проекта «Кумтор» и в результате последующих реструктуризаций Кыргызская Республика не получала справедливую и адекватную финансовую долю. Было предложено денонсировать соглашение 2009 года.
Однако далее последовали долгие переговоры, которые начинало каждое новое правительство Кыргызстана. Были даже случаи, когда чиновники лишились постов за то, что не смогли решить вопрос. Так переговоры то активизировались, то затихали.
Только в 2021 году наступил переломный момент. После прихода к власти президента Садыра Жапарова вопрос Кумтора, который он поднимал с самого начала своей политической карьеры, был решен.
Президент позже назвал вопрос возвращения Кумтора государству борьбой всей своей жизни, которая сопровождалась преследованиями и давлением. В итоге он достиг своей цели: соглашение по Кумтору было достигнуто.
17 мая 2021 года
В ЗАО «Кумтор Голд Компани» введено временное внешнее управление.
4 апреля 2022 года
Подписано глобальное соглашение об урегулировании между Кыргызской Республикой, ОАО «Кыргызалтын», компанией «Центерра Голд Инк.».
23 августа 2022 года
Прекращена процедура временного внешнего управления и сформирован Совет директоров ЗАО “Кумтор Голд Компани”.
С мая 2021 года
золото рудника Кумтор и полученная от продажи добытого золота прибыль поступают в государственную казну
Добыто более 70 тонн золота.
Перечислено налогов и обязательных платежей — $1 миллиард 175 миллионов.
Выручка — $5 миллиардов.
Выплачено в виде дивидендов — $ 441 миллион.
Чистая прибыль — более $2,1 миллиарда.
Производственно-финансовые показатели за 2025 год
Переработано более 6 миллионов тонн руды.
Чистая прибыль составила 59 миллиардов 286 миллионов сомов.
Произведено более 12 тонн золота.
Налогов и обязательных платежей выплачено более 21,5 миллиарда сомов.
Выручка превысила 124 миллиарда 216 миллионов сомов.
Дивидендов выплачено 13 миллиардов 48 миллионов сомов.
Теперь на предприятии работает команда отечественных менеджеров. По данным на конец 2025 года, в «Кумтор Голд Компани» работают 3 тысячи 488 постоянных сотрудников, среди которых 8 иностранных специалистов.
Особое внимание уделяется целевому использованию каждого сома, оптимизации расходов за счет модернизации производства, внедрения современных технологий и бережного отношения к национальному достоянию.
Проекты будущего. Кумтор выходит за пределы одного рудника
Сегодня компания параллельно с эксплуатацией старых запасов занята проектами будущего, которые позволят руднику служить стране еще как минимум 50 лет.
30 мая 2025 года Государственная комиссия по запасам полезных запасов поставила на государственный баланс около 20 тонн золоторудных запасов месторождения Тоголок. Разработка рассчитана на 16 лет. Там будет построена золотоизвлекательная фабрика, производительность которой составит 500 тысяч тонн руды.
Ожидается, что первая партия сплава Доре на месторождении Тоголок будет добыта в 2027 году.
Параллельно ведутся разведочные и буровые работы на перспективной площади Джангарт. В ближайшее время планируется отправить полученные образцы руды на лабораторные исследования, подготовить технико-экономическое обоснование и утвердить запасы руды в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Это позволит обменять лицензию на право добычи.
При этом продолжается добыча золота на самом руднике «Кумтор» с использованием новых методов, которые в том числе направлены на защиту экологии.
Подземная добыча
В августе 2025 года на руднике Кумтор прошла церемония запуска проекта подземной добычи золота. В мероприятии принял участие президент Садыр Жапаров. Это экологически более предпочтительный метод, поскольку он значительно снижает объемы вскрышных работ, уменьшает воздействие на окружающую среду, включая ледники.
Проект подземной добычи золота включает в себя пять основных рудных пластов:
седловина;
штокверк;
южный прорыв;
глубинная окисленная зона;
хоккейная клюшка.
Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию, проведенному австралийской компанией Mining One в 2024 году, планируется добывать до 1 миллиона тонн руды в год.
На государственный баланс было поставлено 147 тонн запасов золота. Но недавние геологические исследования показали, что подземные запасы золота еще больше — почти 200 тонн.
«Золотые» хвосты
Уникальный проект по переработке хвостохранилища позволит извлечь более 120 тонн золота из отходов прошлых лет. Это одновременно и экономическая выгода, и важная экологическая миссия по очистке территории. После этого планируется перейти на сухое складирование.
В 2025 году на госбаланс дополнительно приняли ресурсы хвостохранилища рудника: 121 тонну золота и 225 тонн серебра.
Недавно стало известно, что объемы добычи золота из хвостохранилища могут увеличиться до 130 тонн.
Этот проект, рассчитанный на 17 лет, позволит продлить срок эксплуатации месторождения на десятилетия, обеспечивая стабильную работу предприятия.
Вторая жизнь старым шинам
«Кумтор Голд Компани» начал проект, призванный сохранить экологию, открыв завод по переработке шин в Токмоке. Это уникальное предприятие, которое утилизирует старые покрышки и производит из них резиновую крошку, а также восстанавливает крупногабаритные шины для карьерной техники.
Испытания восстановленных покрышек начались 21 мая 2025 года на карьере рудника Кумтор и продолжаются в настоящее время.
В августе 2025 года завод получил лицензию на утилизацию старых шин и резиновых отходов и готов принимать заказы от юридических лиц и предоставлять платные услуги по утилизации.
Этот проект преследует три важные цели: экологическую, экономическую и социальную.
За 33 года Кумтор прошел путь от амбициозного советского проекта до главной экономической опоры независимого Кыргызстана. Руководство страны не раз заверяло: сегодня каждый грамм золота работает на развитие инфраструктуры, строительство школ и укрепление социальной сферы.