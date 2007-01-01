«К примеру, монеты «Саймалуу-Таш» и «Джейран», выпущенные в обращение в 2013-м, изготовили монетные дворы Казахстана и Литвы. При выборе фабрик учитывается цена изготовления монет, включая стоимость акриловой капсулы, футляра, сертификата, транспортировки, налогов, а также сроки поставки, условия оплаты и другие дополнительные услуги. Обычно печать коллекционных монет занимает от четырех до шести месяцев. Открывать в Кыргызстане собственное производство нецелесообразно», – рассказали 24.kg в Нацбанке.



Нумизматы во всем мире с большим удовольствием покупают монеты с тематикой животного и растительного мира. Чем меньше изготовлено монет, тем выше их стоимость. В Национальном банке отмечают, что цена коллекционных монет практически соответствует их себестоимости.



Ее создание – коллективный труд специалистов НБ КР. Начинается все с идеи, которую выдают сотрудники экспертного отдела управления денежной наличности Национального банка. Затем составляется план работы по выпуску монеты. Тщательно прорабатываются все детали, изучаются материалы.

