Учиться в таких школах опасно и для здоровья. Деревянные полы гниют, крыша течет, потолки и стены черные от сырости. «У нас вода стояла под два метра. Многие учителя болеют, ученики тоже», – говорят в школе имени Усенбаева в селе Мирмахмудов Ошской области. Зимой бывает особенно сложно.
«Зимой в этом классе мы стараемся не проводить занятий – если он отапливается, мы задыхаемся. Дым по всей школе, в коридоре ничего не видно. Приходится выбирать: или тепло, но нечем дышать, или есть чем дышать, но холодно. Обычно мы выбираем второе. И дети, и мы сами часто болеем», – рассказывают в средней школе имени Юсупа Абдрахманова в селе Ананьево Иссык-Кульской области.
Разумеется, от всего этого страдает и качество образования. Из-за болезней дети пропускают уроки, а во время занятий жалуются на дым и холод. Из-за того, что свет плохо проникает в окна, у детей болят глаза. При этом почти каждая школа переполнена, дети учатся в три смены, сидят по три человека за партой. Связь между инфраструктурой школ и успехами детей в учебе подтверждают и исследования
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Эти проблемы есть почти во всех школах Кыргызстана. По данным за 2011 год, только в 13% школ проведено центральное отопление. Остальные отапливались в основном углем или электричеством, 16% школ вообще не имели никакой системы отопления. В более чем 86% школ не была установлена система пожарной сигнализации.
Только в 183 школах были обустроены внутренние туалеты, и большинство этих школ находилось в столице. Многие данные по материально-техническому состоянию школ с тех пор не обновлялись, что тоже говорит о безразличии к вопросу со стороны государства.