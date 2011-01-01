«Пишите письма»

«Вчера, когда шел дождь, я думала, здесь обвалится, – показывает на покосившийся учебный корпус Динара Касымалиева, директор школы №41 имени Мансура Ибраимова в Узгенском районе Ошской области. – Нет смысла скрывать это. Наоборот, надо показывать. Пусть все видят».



Но аварийные школы – далеко не новость для государства. Этот вопрос возникает на каждой встрече кандидатов с избирателями, особенно в районах и селах, где главы айыл окмоту или директора школ показывают заключение об аварийном состоянии и просят построить новую школу. Отправляют они и письменные запросы. На такие просьбы у правительства есть дежурный ответ: вопрос вы поднимаете важный, острый, когда у нас будет возможность, мы обязательно рассмотрим.



«Когда я получаю сообщение насчет аварийных школ, я сам иду к премьер-министру, – говорит Жанар Акаев, депутат Жогорку Кенеша и заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. – Премьер говорит, мол, хорошо-хорошо, давай, оставь письмо, мы это рассмотрим. Я говорю, нет, поставьте визу. Дайте мне сразу это письмо. И вот ставит премьер-министр визу, а я сразу беру его и иду к министру финансов. Тот говорит: хорошо, мы рассмотрим. Я говорю, нет, давайте я занесу письмо исполнителю. А исполнитель там – это заведующий отделом или эксперт. Я иду туда. Там мне говорят, депутаты к нам не ходят, но давай свое письмо. Вот если так работаешь, тогда можно найти деньги. Но многие депутаты или директора школ просто пишут письма и эти письма могут остаться не рассмотренными».



«У нас в селе нет высокопоставленных чиновников. Откуда выходит депутат – там и строится новая школа, а у нас нет таких, поэтому и не строится», – сокрушенно говорит Акбарали Ажимаматов, директор аварийной школы «Арал» в селе Мирмахмудов Ноокатского района Ошской области.



К сожалению, он совершенно прав. «В некоторых районах, откуда много депутатов, требуют [новых школ]. И им строят! А например, на районы Чуйской области, откуда не избран ни один депутат, правительство не очень обращает внимание», – подтверждает слова директора Жанар Акаев. В его родном селе школа построена. Другим селам, выходит, не так повезло.



В 2015 году средней школе №60 имени Каныбека Абдылдаева в селе Таш-Арык Кара-Сууйского района Ошской области пообещали построить новое здание. Выделили деньги, вырыли котлован и залили фундамент. Потом деньги закончились.