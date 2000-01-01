Монеты Кыргызстана – повод для гордости и источник прибыли
Кыргызстан может похвастать уникальными монетами, которые пользуются спросом и внутри страны, и за ее пределами. Они неоднократно признавались одними из самых красивых.
Наши монеты – это не только красивый и интересный подарок, но и хорошее средство инвестиций.
Редакция 24.kg собрала данные обо всех коллекционных монетах, которые увидели свет за годы независимости Кыргызстана.
Монеты удачи
Удачливые нумизматы вполне могут стать обладателями состояния. Например, в июне 2021 года известный аукционный дом Sotheby's провел специальные торги, на которые были выставлены предметы из частной коллекции нью-йоркского филателиста и нумизмата Стюарта Вайцмана.
На аукционе продавали золотую монету «Двойной орел» 1933-го номиналом $20. Всего в мире сохранились 20 таких монет, 19 из которых принадлежат государственным музеям или Монетному двору США. Двадцатая монета сегодня ушла с молотка почти за $19 миллионов. Или еще один пример – серебряный доллар 1794 года выпуска. В 2013-м его продали на аукционе за более чем $10 миллионов.
Монета «Двойной орел» и серебряный доллар
Когда-то эти монеты были обычным платежным средством. Ведь именно коллекционные платежные средства стали выпускать позже. Особенность таких монет в том, что у них небольшой тираж и разная тематика – от знаменательных событий, животных и растений, архитектурных сооружений до известных личностей.
Коллекционные монеты, несмотря на свою красоту, являются законным платежным средством на территории страны выпуска.
Рожденная в муках творчества
В Кыргызстане выпуском коллекционных монет занимается Национальный банк. Первые золотые и серебряные монеты выпущены в 1995 году. На сегодня выпущено 62 монеты из драгоценных металлов и 22 – из недрагоценных. В том числе 22 медно-никелевых, одна мельхиоровая, пять золотых и 57 серебряных. Они поделены на 14 серий в зависимости от тематики.
Создание монет – процесс долгий и непростой. Специалисты Нацбанка сотрудничают с Национальной академией наук, Центральным архивом кино- и фотодокументов, вузами и другими учреждениями для того, чтобы подобрать темы монет.
Коллекционные монеты Кыргызстана – это не только сувенирный или коллекционный продукт, но и важный источник информации.
Данные кропотливо собираются и анализируются. После готовится техническое задание, а штатные художники-дизайнеры разрабатывают первые эскизы. Варианты рассматриваются специальной комиссией. Порой первые рисунки изменяются до неузнаваемости.
Часто в эскиз включаются элементы, предложенные разными художниками, а также специалистами управления денежной наличности, членами рабочего комитета, правления Национального банка.
Специалисты НБ КР вырабатывают предложения по материалу и технологии изготовления монет. После проводится тендер и выбирается монетный двор.
Тираж коллекционных монет зависит от популярности темы среди коллекционеров.
«К примеру, монеты «Саймалуу-Таш» и «Джейран», выпущенные в обращение в 2013-м, изготовили монетные дворы Казахстана и Литвы. При выборе фабрик учитывается цена изготовления монет, включая стоимость акриловой капсулы, футляра, сертификата, транспортировки, налогов, а также сроки поставки, условия оплаты и другие дополнительные услуги. Обычно печать коллекционных монет занимает от четырех до шести месяцев. Открывать в Кыргызстане собственное производство нецелесообразно», – рассказали 24.kg в Нацбанке.
Нумизматы во всем мире с большим удовольствием покупают монеты с тематикой животного и растительного мира. Чем меньше изготовлено монет, тем выше их стоимость. В Национальном банке отмечают, что цена коллекционных монет практически соответствует их себестоимости.
Ее создание – коллективный труд специалистов НБ КР. Начинается все с идеи, которую выдают сотрудники экспертного отдела управления денежной наличности Национального банка. Затем составляется план работы по выпуску монеты. Тщательно прорабатываются все детали, изучаются материалы.
На изготовление одной коллекционной монеты уходит от года до четырех лет.
Гордость страны
Выпущенные монеты могут участвовать в международных конкурсах. Монеты Кыргызстана – не исключение. И на мировой арене их, как и национальную валюту, ценят и награждают.
Серия монет, посвященная Чингизу Айтматову, награждена почетным дипломом торгового дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» в рамках четвертого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие – 2010». А коллекционная монета серии «Великий шелковый путь» является победителем конкурса «Монета года», проведенного в 2013-м издательством Krause Publications в Берлине, в номинации «Наиболее исторически значимая монета». Монета «Саймалуу-Таш» заняла третье место в международном конкурсе «Монетное созвездие – 2014» в Москве в номинации «Серебряная монета года».
Все коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства. Хотя вряд ли найдется человек, который захочет расплачиваться им по номиналу. Коллекционные монеты увеличиваются в цене сразу после того, как Нацбанк прекращает их реализацию. Но до этого монеты можно приобрести в кассе НБ КР по установленной цене. В последующем стоимость монет определяется на вторичном рынке и во многом зависит от предпочтений нумизматов.
Первая монета
Самая первая коллекционная монета Кыргызстана была посвящена 1000-летней годовщине эпоса «Манас». 11 августа 1995-го в обращение выпустили золотую и серебряную коллекционные монеты.
«Манас-1000» являются первыми монетами в истории независимой Кыргызской Республики. Они отчеканены из золота и серебра, добытых в стране, и имеют международное качество proof. Это говорит о том, что монеты самого высокого качества. У них совершенно ровная зеркальная поверхность и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа.
На лицевой стороне монет изображен скачущий на коне Манас в боевых доспехах на фоне рельефного числа 1000.
На оборотной стороне в центре герба на фоне озера и отрогов Ала-Тоо, над которыми восходит солнце, расположено изображение белого сокола с распростертыми крыльями, символизирующее свободу и независимость Кыргызстана.
Всего были выпущены 1 тысяча штук золотых монет и 5 тысяч серебряных. Все купили. В свободной продаже этих монет уже давно нет.
Памяти великого писателя
Одной из самых популярных среди нумизматов остается серия, посвященная произведениям Чингиза Айтматова. Это шесть монет из серебра 925-й пробы по мотивам повестей «Джамиля», «Материнское поле», «Белый пароход», «Прощай, Гульсары» и «Первый учитель», а также монета с изображением самого писателя.
Монеты в обращении с 4 мая 2009 года. Они выпускались в одинарных шкатулках и в комплекте из всех шести монет. Комплект монет сейчас уже недоступен к продаже.
Кроме того, в серии «Исторические события» есть монета «90-летие Чингиза Айтматова». Ее выпустили в 2018-м к юбилею писателя.
«Серия монет, посвященная Чингизу Айтматову, не зря так популярна. Ведь он наш кыргызский Габриэль Гарсия Маркес или Лев Толстой. Думаю, каждый коллекционер хочет приобрести монету, выпущенную в честь великого писателя. Например, я, когда Национальный банк проводит аукционы и выставляет монету «Чингиз Айтматов», готов выложить за нее все, что у меня есть», – признался в беседе с 24.kg нумизмат.
Детский взгляд
Одной из самых интересных по дизайну можно назвать монету «Мир наших детей». В 2010 году для ее создания Нацбанк объявил республиканский конкурс на лучший детский рисунок на эту тему.
Из более 300 работ выбрали рисунок Асеин кызы Айым. Он стал основным сюжетом для создания коллекционной монеты, уникальной еще и потому, что для более полной передачи красок впервые использовали технологию цветной тампонной печати. Необычайно яркая монета вызывает у всех, кто берет ее в руки, теплые положительные эмоции.
На монете изображены девочка с цветком, поляна и солнце. Монету ввели в обращение с 20 декабря 2011-го в рамках Международной программы стран ЕАЭС по выпуску и реализации коллекционных монет из драгоценных металлов.
Красная книга Кыргызстана
Особое место среди коллекционных монет занимают монеты из серии «Красная книга Кыргызстана». Серия началась с серебряной 10-сомовой монеты «Снежный барс». Сейчас в ней уже семь самых разных монет. Их отличительная черта – стилизованные изображения животного мира республики на оборотной стороне модели.
Самой дорогой монетой серии была золотая «Снежный барс» с глазами из бриллиантов. Всего была выпущена 1 тысяча таких монет, но сейчас их нет в продаже.
Золотой «Снежный барс» был выпущен с бриллиантами в глазах
Серебряный «Снежный барс» изготовлен с использованием вставок из двух кристаллов Swarovski®
На «лице» серебряной монеты «Джейран» изображены два джейрана, выполненных технологией локального золочения
Особенность монеты «Дрофа» в том, что в ней использована технология оксидирования. Растительность вокруг птицы выполнена технологией локального золочения
«Журавли-красавки» выполнены технологией локального золочения, а на заднем фоне они танцуют
Монета «Рябчик Эдуарда (цветок Айгул)» овальная. А цветное изображение цветка выполнено технологией тампонной печати
Изображение на лицевой стороне серебряной монеты «Филин» выполнено тампонной печатью
Золотой «Снежный барс» был выпущен с бриллиантами в глазах
Серебряный «Снежный барс» изготовлен с использованием вставок из двух кристаллов Swarovski®
На «лице» серебряной монеты «Джейран» изображены два джейрана, выполненных технологией локального золочения
Особенность монеты «Дрофа» в том, что в ней использована технология оксидирования. Растительность вокруг птицы выполнена технологией локального золочения
«Журавли-красавки» выполнены технологией локального золочения, а на заднем фоне они танцуют
Монета «Рябчик Эдуарда (цветок Айгул)» овальная. А цветное изображение цветка выполнено технологией тампонной печати
Изображение на лицевой стороне серебряной монеты «Филин» выполнено тампонной печатью
Лучше гор могут быть только горы
К Международному году гор НБ КР выпустил две монеты – «Архар» и «Эдельвейс». Они отчеканены из серебра и имеют международное качество proof.
Самой дорогой монетой серии была золотая «Снежный барс» с глазами из бриллиантов. Всего была выпущена 1 тысяча таких монет, но сейчас их нет в продаже.
На лицевой стороне «Архара» на фоне труднодоступной вершины изображен Тянь-Шаньский архар – символ отваги и благородства предков
«Эдельвейс» изображен на фоне красивой прикрытой снежно-ледовым покрывалом горной пирамиды
На лицевой стороне «Архара» на фоне труднодоступной вершины изображен Тянь-Шаньский архар – символ отваги и благородства предков
«Эдельвейс» изображен на фоне красивой прикрытой снежно-ледовым покрывалом горной пирамиды
Кроме того, в серии «Исторические события Кыргызстана» также выпущены три монеты, посвященные горам стран. Это серебряные и медно-никелевые «Пик Победы» и «Пик Хан-Тенгри». Последняя, к слову, также выпущена в честь 10-летия независимости Кыргызстана.
На лицевой стороне «Архара» на фоне труднодоступной вершины изображен Тянь-Шаньский архар – символ отваги и благородства предков
«Эдельвейс» изображен на фоне красивой прикрытой снежно-ледовым покрывалом горной пирамиды
На «лице» обеих монет «Пик Победы» изображена одноименная вершина, которая считается самым северным в мире семитысячником
На «лице» обеих монет «Пик Победы» изображена одноименная вершина, которая считается самым северным в мире семитысячником
На «лице» обеих монет «Пик Хан-Тенгри» изображена одноименная вершина, славящаяся своей необыкновенной живописностью
На «лице» обеих монет «Пик Хан-Тенгри» изображена одноименная вершина, славящаяся своей необыкновенной живописностью
И только музыка играла
Еще одну серию, которая введена в 2012 году, назвали «Национальные музыкальные инструменты». Ее открыла мельхиоровая 5-сомовая монета «Комуз». Ее ввели в обращение 21 августа 2012-го в честь празднования Дня независимости Кыргызстана.
Она имеет качество brilliant uncirculated. Это означает, что у монеты ровная блестящая поверхность поля и рельефа, четкие, ясные линии рисунков.
Вторая монета из этой серии серебряная. Но называется она так же.
На мельхиоровой монете изображен комузист
На серебряной монете изображен комузист в обрамлении стилизованной формы музыкального инструмента
На мельхиоровой монете изображен комузист
На серебряной монете изображен комузист в обрамлении стилизованной формы музыкального инструмента
Народные игры
Отдельной коллекцией выпущены монеты серии «Национальные виды спорта и народные игры». Пока в ней только две монеты. Обе называются «Кыз куумай» – серебряная и медно-никелевая.
Рисунок на обеих монетах одинаковый. На лицевой стороне изображен всадник, догоняющий девушку. А на обороте вокруг герба расположены стилизованные изображения девушки и парня, скачущих на лошади, и орнаментальные изображения людей, наблюдающих за состязанием.
День истории
В 2012-м увидели свет золотые и серебряные монеты «200 лет Курманджан датке», которые вошли в серию «Исторические события». Всего в этой серии на сегодня 14 монет.
Причем две из них совсем новые – золотая и серебряная монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет». Всего же в серии четыре монеты, которые выпускались к годовщинам революции.
На лицевой стороне золотой монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет» изображена юрта с национальными орнаментами, на оборотной – ширдак
Основным сюжетом «лица» серебряной монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет» является карта каждого региона Кыргызстана, представленная в виде цветка с семью лепестками, объединенными надписью «30 жыл» (30 лет). На обороте – герб КР в обрамлении национального орнамента и стилизованных лучей солнца, олицетворяющих флаг страны
На монете «Независимой Кыргызской Республике – 25 лет» изображен орел с распахнувшими крыльями на фоне расположенного в центре остова юрты и лучей солнца
Основным сюжетом «Суверенного Кыргызстана» является государственная символика – флаг из ювелирной эмали красного цвета и золота высшей пробы, на фоне карты Кыргызстана Манас верхом на коне
На лицевой стороне золотой монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет» изображена юрта с национальными орнаментами, на оборотной – ширдак
Основным сюжетом «лица» серебряной монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет» является карта каждого региона Кыргызстана, представленная в виде цветка с семью лепестками, объединенными надписью «30 жыл» (30 лет). На обороте – герб КР в обрамлении национального орнамента и стилизованных лучей солнца, олицетворяющих флаг страны
На монете «Независимой Кыргызской Республике – 25 лет» изображен орел с распахнувшими крыльями на фоне расположенного в центре остова юрты и лучей солнца
Основным сюжетом «Суверенного Кыргызстана» является государственная символика – флаг из ювелирной эмали красного цвета и золота высшей пробы, на фоне карты Кыргызстана Манас верхом на коне
Причем две из них совсем новые – золотая и серебряная монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет». Всего же в серии четыре монеты, которые выпускались к годовщинам революции.
На золотой монете «200 лет Курманджан датке» изображена Алайская царица и указаны даты ее жизни
Отличительной особенностью серебряной монеты «200 лет Курманджан датке» является вставка из двух кристаллов Swarovski®, а на оборотной стороне представлено стилизованное изображение Курманджан датки верхом на коне на фоне Сулайман-горы
На монете «Народной Апрельской революции – 10 лет» изображен фрагмент монумента с площади Ала-Тоо в Бишкеке
Основным элементом монеты «100-летие национально-освободительного восстания 1916 года» является изображение остро выраженного противостояния вооруженных предметами труда земледельцев. Сюжет дополнен изображением горящей юрты
На золотой монете «200 лет Курманджан датке» изображена Алайская царица и указаны даты ее жизни
Отличительной особенностью серебряной монеты «200 лет Курманджан датке» является вставка из двух кристаллов Swarovski®, а на оборотной стороне представлено стилизованное изображение Курманджан датки верхом на коне на фоне Сулайман-горы
На монете «Народной Апрельской революции – 10 лет» изображен фрагмент монумента с площади Ала-Тоо в Бишкеке
Основным элементом монеты «100-летие национально-освободительного восстания 1916 года» является изображение остро выраженного противостояния вооруженных предметами труда земледельцев. Сюжет дополнен изображением горящей юрты
В честь Великой Победы
Четыре монеты выпустил Нацбанк и к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне. Самой первой была серебряная монета «60 лет Великой Победе» номиналом 10 сомов.
После выпущены монеты «70 лет Великой Победе» и серебряная и медно-никелевая монеты «75 лет Великой Победе».
На лицевой стороне монеты «60 лет Великой Победе» фигура Женщины-матери, Вечный огонь и элементы мемориального комплекса «Победа», на заднем плане – стилизованное изображение юрты на фоне горных хребтов Кыргызстана
На монете «70 лет Великой Победе» изображен салют в честь праздника с цифрой 70 из Георгиевской ленточки. По кругу монеты изображены фрагменты боевых действий. На оборотной стороне монеты на фоне синего неба изображены белые голуби, символизирующие мир
Основным изображением монеты «75 лет Великой Победе» является парящий голубь, а на фоне – стена Рейхстага с «автографами Победы» солдат и офицеров Красной Армии
В нижней части оборотной стороны – гвоздика как символ памяти, мужества и отваги, выполненная цветной печатью, и указан год выпуска монеты (2020)
На серебряной монете «75 лет Великой Победе» голубь выполнен голограммой
На лицевой стороне монеты «60 лет Великой Победе» фигура Женщины-матери, Вечный огонь и элементы мемориального комплекса «Победа», на заднем плане – стилизованное изображение юрты на фоне горных хребтов Кыргызстана
На монете «70 лет Великой Победе» изображен салют в честь праздника с цифрой 70 из Георгиевской ленточки. По кругу монеты изображены фрагменты боевых действий. На оборотной стороне монеты на фоне синего неба изображены белые голуби, символизирующие мир
Основным изображением монеты «75 лет Великой Победе» является парящий голубь, а на фоне – стена Рейхстага с «автографами Победы» солдат и офицеров Красной Армии
В нижней части оборотной стороны – гвоздика как символ памяти, мужества и отваги, выполненная цветной печатью, и указан год выпуска монеты (2020)
На серебряной монете «75 лет Великой Победе» голубь выполнен голограммой
Эпоха Кыргызского каганата
Есть и отдельные монеты, посвященные памятным страницам истории кыргызского народа. Среди них серия «Эпоха Кыргызского каганата». Всего в ней на сегодня 12 монет. Самая первая монета серии так и называется – «Великий Кыргызский каганат». Она сделана из серебра и выпущена в обращение в 2013 году.
На монете «Великий Кыргызский каганат» изображена выполненная золотом Тамга – символ кыргызского народа, а на заднем фоне стилизованная карта первичной территории кыргызов. В верхней части монеты надпись, выполненная орхоно-енисейской рунической письменностью, которая переводится как «Кыргызское государство». На обратной стороне герб КР изображен в центре стилизованного беркута
На монетах «Барсбек – каган кыргызов» изображен кыргызский воин, облаченный в боевые доспехи, верхом на коне. На заднем фоне его многочисленное войско, а в верхней части – туча в виде головы барса – аллегорический образ кагана
Основным элементом монеты «Тамга – символ единства Кыргызского каганата» является выполненная золотом Тамга – общий родовой знак кыргызского народа
На монетах «Легковооруженный воин Кыргызского каганата» изображен легковооруженный воин-лучник на фоне стилизованных изображений воинов. На оборотной стороне монеты по окружности размещены стилизованные изображения воинов-лучников
Основным сюжетом лицевой стороны монет «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата» является воин в тяжелом вооружении. На оборотной стороне монеты по окружности размещены стилизованные изображения воинов
Есть в этой серии и монета «Жилище кыргызов – юрта». На оборотной стороне на фоне стилизованной конструкции юрты в центре монеты размещен герб Кыргызстана
Есть в этой серии и монета «Жилище кыргызов – юрта». На оборотной стороне на фоне стилизованной конструкции юрты в центре монеты размещен герб Кыргызстана
На монетах «Предмет быта: элементы одежды, украшения» изображена девушка с серьгой с использованием стилизованных орнаментов и подвесок, выполненных цветной печатью. На оборотной стороне – стилизованный элемент серьги с имитацией вставки из драгоценных камней и коралловых подвесок
Основным сюжетом монеты «Предмет быта: кыргызская ваза» являются изображения трех кыргызских ваз на фоне национальных орнаментов
На монете «Великий Кыргызский каганат» изображена выполненная золотом Тамга – символ кыргызского народа, а на заднем фоне стилизованная карта первичной территории кыргызов. В верхней части монеты надпись, выполненная орхоно-енисейской рунической письменностью, которая переводится как «Кыргызское государство». На обратной стороне герб КР изображен в центре стилизованного беркута
На монетах «Барсбек – каган кыргызов» изображен кыргызский воин, облаченный в боевые доспехи, верхом на коне. На заднем фоне его многочисленное войско, а в верхней части – туча в виде головы барса – аллегорический образ кагана
Основным элементом монеты «Тамга – символ единства Кыргызского каганата» является выполненная золотом Тамга – общий родовой знак кыргызского народа
На монетах «Легковооруженный воин Кыргызского каганата» изображен легковооруженный воин-лучник на фоне стилизованных изображений воинов. На оборотной стороне монеты по окружности размещены стилизованные изображения воинов-лучников
Основным сюжетом лицевой стороны монет «Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата» является воин в тяжелом вооружении. На оборотной стороне монеты по окружности размещены стилизованные изображения воинов
Есть в этой серии и монета «Жилище кыргызов – юрта». На оборотной стороне на фоне стилизованной конструкции юрты в центре монеты размещен герб Кыргызстана
Есть в этой серии и монета «Жилище кыргызов – юрта». На оборотной стороне на фоне стилизованной конструкции юрты в центре монеты размещен герб Кыргызстана
На монетах «Предмет быта: элементы одежды, украшения» изображена девушка с серьгой с использованием стилизованных орнаментов и подвесок, выполненных цветной печатью. На оборотной стороне – стилизованный элемент серьги с имитацией вставки из драгоценных камней и коралловых подвесок
Основным сюжетом монеты «Предмет быта: кыргызская ваза» являются изображения трех кыргызских ваз на фоне национальных орнаментов
2200 лет государственности
8 мая 2003 года в Кыргызстане введена в обращение монета «Генезис кыргызской государственности». Она посвящена 2200-летию кыргызской государственности и отчеканена из стерлингового серебра.
Монета «Генезис кыргызской государственности»
На лицевой стороне монеты изображения археологических памятников, отражающих эпохи становления и развития кыргызской государственности. Все элементы изображены на матовой рельефной поверхности декоративных форм, которые в сочетании с зеркальной поверхностью фона создают ощущение движущегося колеса.
Объединяющим композицию элементом служит выполненное золотомстилизованное изображение тундука кыргызской юрты, олицетворяющее единение народов Кыргызстана и связь поколений.
Юбилей сома
В 2003 году увидела свет коллекционная монета, посвященная десятилетию национальной валюты. Вторая монета в честь круглой даты выпущена в честь 25-летия сома.
Коллекционная монета «10 лет национальной валюте» отчеканена из стерлингового серебра. На лицевой стороне изображения всех монет суверенного Кыргызстана, выпущенных за 10 лет и сохранивших память о выдающихся вехах в истории Кыргызстана. Объединяющим элементом композиции служит выполненное золотом стилизованное изображение тундука кыргызской юрты.
На монете «25 лет национальной валюте Кыргызской Республики» изображены первая банкнота разменного номинала 1 тыйын и банкноты наивысшего номинала 5 тысяч сомов. В нижней части монеты указаны номинал монеты и знак сома, состоящий из заглавной буквы официальной денежной единицы Кыргызской Республики и нижнего подчеркивания, означающего стабильность национальной валюты.
В честь южной столицы
28 августа 2000 года НБ КР ввел в обращение монету «Ош» номиналом 100 сомов. Она посвящена 3000-летию южной столицы, отчеканена из золота и имеет международное качество proof.
На переднем плане лицевой стороны изображены наскальные рисунки «Даваньские кони», на заднем фоне очертания Сулайман-горы.
Памятники истории
В 2013 году в честь празднования Дня независимости Национальный банк ввел в обращение серебряную и медно-никелевую монеты «Саймалуу-Таш» номиналами 10 сомов и 1 сом из серии «Памятники истории и архитектуры Кыргызстана».
Основной сюжет «Саймалуу-Таш» – представленные в виде наскальных рисунков изображения солнечного человека, горного козла и быка, несущего солнечный диск. Особенность монеты – цветное исполнение рисунков, которое наиболее реалистично передает изображения на поверхности каменного валуна иссиня-черного цвета.
Основным элементом лицевой стороны монеты «Кумбез Манаса» является изображение кумбеза, являющегося архитектурным памятником средневековья. На оборотной стороне герб КР, по кругу фрагмент орнамента, имеющийся на кумбезе «Манас».
Интеграционные монеты
Кыргызстан является участником многих международных организаций. Государства, входящие в них, также выпускают памятные монеты. Благодаря этому количество коллекционных монет Национального банка увеличилось.
Самой первой монетой, посвященной участию Кыргызстана в интеграционных объединениях, стала монета «ШОС». Она введена в обращение 2 апреля 2007 года и посвящена Шанхайской организации сотрудничества. Стоит отметить, что почти весь тираж этой монеты в свое время выкупили представители посольства КНР в Кыргызстане. Оказалось, что такой «любовью» она обязана надписью на китайском языке на лицевой стороне.
На переднем плане лицевой стороны выполненная цветной эмалью эмблема Шанхайской организации сотрудничества: изображение земного шара, на котором отмечена территория стран организации. Внизу стилизованное изображение тундука кыргызской юрты.
В декабре 2008-го увидела свет коллекционная серебряная монета «Бишкек» из серии «Столицы стран ЕврАзЭС» номиналом 10 сомов. В 2009 году выпущены монеты «Мать-олениха» серии «Легенды и сказки народов стран ЕврАзЭС» и «Беркут» серии «Животный мир стран ЕврАзЭС». В 2010-м появились монеты «Түндүк көтөрүү» из серии «Национальные обычаи и обряды народов стран ЕврАзЭС» и «10 лет ЕврАзЭС».
В 2011 году введена в обращение коллекционная серебряная монета «Великий шелковый путь». В ноябре 2015-го Нацбанк ввел в обращение коллекционную монету «Евразийский экономический союз». А в 2019 году в честь пятилетия Евразийского экономического союза НБ КР выпустил одноименную монету.
На монете «Бишкек» изображены архитектурные здания города на фоне гор. На переднем плане скульптурное изображение конной статуи Манаса и выполненная цветной эмалью эмблема ЕврАзЭС
На монете «Беркут» изображены беркут и выполненная цветной эмалью эмблема ЕврАзЭ
Есть и монета, на лицевой стороне представлена легенда о Матери-оленихе из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»
Основным сюжетом лицевой стороны «Түндүк көтөрүү» является процесс возведения юрты
В центре лицевой стороны монеты «10 лет ЕврАзЭС» эмблема организации, выполненная цветной эмалью. Она расположена на фоне цветка, на лепестках которого достопримечательности столиц государств ЕврАзЭС
На монете «Великий шелковый путь» изображены силуэты известных архитектурно-культурных памятников, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Основным сюжетом оборотной стороны монет «Евразийский экономический союз» является интеграционное сближение евразийских стран: официальная эмблема ЕАЭС на фоне Евразийского континента, размещенного внутри земного шара, и выполненные в цвете изображения флагов пяти государств ЕАЭС
Основным сюжетом монеты «5 лет Евразийскому экономическому союзу» являются стилизованная цифра 5 с официальной эмблемой ЕАЭС и изображения флагов и национальных орнаментов государств – участников ЕАЭС, выполненные цветной печатью
На монете «Бишкек» изображены архитектурные здания города на фоне гор. На переднем плане скульптурное изображение конной статуи Манаса и выполненная цветной эмалью эмблема ЕврАзЭС
На монете «Беркут» изображены беркут и выполненная цветной эмалью эмблема ЕврАзЭС
Есть и монета, на лицевой стороне представлена легенда о Матери-оленихе из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»
Основным сюжетом лицевой стороны «Түндүк көтөрүү» является процесс возведения юрты
В центре лицевой стороны монеты «10 лет ЕврАзЭС» эмблема организации, выполненная цветной эмалью. Она расположена на фоне цветка, на лепестках которого достопримечательности столиц государств ЕврАзЭС
На монете «Великий шелковый путь» изображены силуэты известных архитектурно-культурных памятников, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Основным сюжетом оборотной стороны монет «Евразийский экономический союз» является интеграционное сближение евразийских стран: официальная эмблема ЕАЭС на фоне Евразийского континента, размещенного внутри земного шара, и выполненные в цвете изображения флагов пяти государств ЕАЭС
Основным сюжетом монеты «5 лет Евразийскому экономическому союзу» являются стилизованная цифра 5 с официальной эмблемой ЕАЭС и изображения флагов и национальных орнаментов государств – участников ЕАЭС, выполненные цветной печатью
Кыргызстан на Великом шелковом пути
Великий шелковый путь оказал существенное влияние на историю Кыргызстана. Обойти это невозможно. Поэтому Национальный банк выпустил целую серию монет «Кыргызстан на Великом шелковом пути». Монеты серии посвящены древнейшим памятникам – башне Бурана, Таш-Рабату, Узгенскому архитектурному комплексу, а также горе Сулайман-Тоо и озеру Иссык-Куль.
На силуэте карты современного Кыргызстана выделены маршруты Великого шелкового пути. Они-то и стали основным композиционным мотивом монет.
Квадратные монеты в честь ВИК
В 2016 году ко II Всемирным играм кочевников Нацбанк выпустил необычную монету. Она была квадратной и стала первой в одноименной серии монет. Монеты необычной формы популярны среди коллекционеров и любителей нумизматики, поэтому НБ КР старается выпускать их чаще.
Монету «Всемирные игры кочевников» раскупили за два дня.
Основным сюжетом лицевой стороны монеты «Всемирные игры кочевников» стали иллюстрированные изображения кочевников, участвующих в различных играх и состязаниях. В центре монеты размещен логотип ВИК, выполненный тампонной печатью. На оборотной стороне монеты в центре представлены герб Кыргызстана и стилизованное изображение дома кочевника – юрты.
Сейчас в серии уже пять монет. Кроме «Всемирных игр кочевников» НБ КР выпустил в ней серебряные и медно-никелевые монеты «Кыргыз күрөш» и «Улак тартыш».
На «лице» монеты «Кыргыз күрөш» изображены спортсмены в единоборстве на фоне зрителей, юрт и гор. На оборотной стороне монеты изображен спиралевидный узор, обозначающий солнечную систему, внутри которой показаны стилизованные изображения различных видов национальных игр, включенных в программу Всемирных игр кочевников.
В «Улак тартыше» показан скачущий всадник с козленком. Динамику игры отражают линии, постепенно переходящие в очертания гор. В левой части монеты изображены иллюстрированные силуэты всадника и вовлеченные в игру команды игроков.
Кто во что горазд
Нумизматика стала одним из самых популярных хобби в мире в XX веке. Это и подвигло национальные банки стран выпускать собственные памятные монеты.
За десятилетия появились самые разные монеты – цветные, со вставками из драгоценных камней, с изображением известных людей, животных, персонажей книг и исторических событий. Причем памятные и юбилейные монеты отличаются не только по картинкам и номиналу, но и по форме.
Бенин, 2011 год, 100 франков
Австралия, 2011 год
Австралия, 2009 год, 50 центов
Камерун, 2011 год, 1000 франков
Канада, 2010 год, 15 долларов к году Тигра
Конго, 2007 год, 10 франков
Конго, 5 франков, монета из дерева
Кот-д'Ивуар, 2010 год, 1000 франков
Либерия, 2001 год, 10 долларов
Литва, 1 лит, к чемпионату Европы по баскетболу
Марианские острова, 5 долларов
Монголия, 2011 год, 500 тугриков
Нидерланды, 5 евро
Ниуэ, 2008 год, 1 доллар
Острова Кука, 2010, монета с куском метеорита
Острова Ниуэ, 2008 год, Калининград
Острова Фиджи, 2010 год, двойная монета
Палау, 2008 год
Польша, 10 злотых, 2012 год
Португалия, 2010 год, полтора евро
Самоа, 2010 год
Уганда, 2001 год, монета-иллюзия
Бенин, 2011 год, 100 франков
Австралия, 2011 год
Австралия, 2009 год, 50 центов
Камерун, 2011 год, 1000 франков
Канада, 2010 год, 15 долларов к году Тигра
Конго, 2007 год, 10 франков
Конго, 5 франков, монета из дерева
Кот-д'Ивуар, 2010 год, 1000 франков
Либерия, 2001 год, 10 долларов
Литва, 1 лит, к чемпионату Европы по баскетболу
Марианские острова, 5 долларов
Монголия, 2011 год, 500 тугриков
Нидерланды, 5 евро
Ниуэ, 2008 год, 1 доллар
Острова Кука, 2010, монета с куском метеорита
Острова Ниуэ, 2008 год, Калининград
Острова Фиджи, 2010 год, двойная монета
Палау, 2008 год
Польша, 10 злотых, 2012 год
Португалия, 2010 год, полтора евро
Самоа, 2010 год
Уганда, 2001 год, монета-иллюзия
Каждое государство старается привнести что-то свое в мир коллекционных монет.