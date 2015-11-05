21:23
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
СНГ

Соглашение о продлении срока пребывания граждан КР в РФ без регистрации отправят Владимиру Путину на ратификацию

Соглашение о продлении срока пребывания кыргызстанцев в РФ и россиян в КР отправят Владимиру Путину на ратификацию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Уточняется, что документ подписан 19 июня в Санкт-Петербурге и предусматривает освобождение граждан обеих стран от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 дней.

Сообщается, что сегодня на заседании правительство РФ обсудит представление на ратификацию.
Ссылка: https://24.kg/sng/22225/
просмотров: 688
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за кыргызстанки назревает скандал в столичной миграционной полиции Казахстана
С 1 октября открыт въезд в Россию свыше 41,5 тысячи гражданам Кыргызстана
Число кыргызстанцев в России достигло 520 тысяч 328 человек
В Краснодаре дело гражданки Кыргызстана, бросившей ребенка в подъезде, передали в суд
УФМС России: Кыргызстан - вторая страна по числу граждан, желающих работать в Сибири
Около 180 тысяч граждан Кыргызстана, выехавших на заработки в Россию, должны легализоваться там
ФМС открыла въезд в Россию 10,5 тысячи граждан Кыргызстана
В Московской области (РФ) совершено разбойное нападение на граждан Кыргызстана
В ходе рейда по выявлению занимающихся проституцией в Алматы задержаны четыре гражданки Кыргызстана и Узбекистана
В «черном списке» России числится около 80 тысяч граждан Кыргызстана
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom