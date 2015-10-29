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Все министры Евразийской экономической комиссии работают над скорейшей адаптацией Кыргызстана к нормам ЕАЭС

Все министры Евразийской экономической комиссии работают над скорейшей адаптацией Кыргызстана к нормам ЕАЭС. Об этом сегодня сообщил журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

Он напомнил, что на последнем заседании Высшего евразийского экономического совета главы государств долго обсуждали первые проблемы Кыргызстана после официального вступления в ЕАЭС. После президенты поручили министрам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще раз при необходимости посетить Кыргызстан, изучить сложившуюся ситуацию и проблемные вопросы.
Ссылка: https://24.kg/sng/21820/
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