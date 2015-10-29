21:22
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
СНГ

Сергей Сидорский: В ЕАЭС нужно переходить от экономики спроса к экономике предложения

«В ЕАЭС нужно переходить от экономики спроса к экономике предложения», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, перед странами союза поставлены задачи вывести экономики на более высокий уровень конкурентоспособности и повысить уровень жизни населения. «Задачи ставятся амбициозные, но они в полной мере отвечают запросам общества по созданию Евразийского экономического союза. Важным шагом в этом направлении стало формирование согласованных подходов и действий в ключевых секторах экономики союза. Также определены основные секторы развития сотрудничества: макроэкономический, промышленный, международное сотрудничество, единый рынок электроэнергии, нефти и газа», - заявил Сергей Сидорский.

«Сегодня мы мало производим высокотехнологичной продукции. Надо переходить к экономике предложения. Для этого необходимы инвестиции в новые производства. За счет глубокой диверсификации производства мы сможем занять новые ниши на мировом рынке. Но нужны дополнительные финансовые инструменты и ресурсы. Реализация совместных проектов может быть более эффективной за счет средств Евразийского банка развития. Также необходимо тесное взаимодействие с банком БРИКС и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций», - подчеркнул Сергей Сидорский.
Ссылка: https://24.kg/sng/21801/
просмотров: 531
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Иманалиев: Пик влияния от вступления в ЕАЭС придется на 2016 год
ЕАЭС призывает Евросоюз к интеграции
Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего иностранного груза по территории Кыргызстана
В странах ЕАЭС создадут электронные паспорта транспортных коридоров
Александр Апокин: Валютное взаимодействие стран ЕАЭС – самая чувствительная сфера
Александр Апокин: Страны ЕАЭС только учатся совместно развивать экономику
Ашот Тавадян: С таким уровнем коррупции, как в странах ЕАЭС, мы ничего не добьемся
За два месяца после вступления Кыргызстана в ЕАЭС хорошо работают налоговые инструменты
Все министры Евразийской экономической комиссии работают над скорейшей адаптацией Кыргызстана к нормам ЕАЭС
Сергей Сидорский: У Кыргызстана есть своя товарная ниша, в которой он может составить конкуренцию другим странам ЕАЭС
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom