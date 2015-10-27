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СНГ

Методиста по русскому языку из КР наградили на международном конкурсе в Москве

Методиста по русскому языку из Кыргызстана Ракыю Турдубаеву наградили по итогам международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», итоги которого подвели в Москве (РФ).

Конкурс проводился по инициативе Россотрудничества. В номинации «За проявленную эрудицию» определили три победителя. В их числе оказалась и Ракыя Жолдубаевна Турдубаева, методист по русскому языку и литературе Центра повышения квалификации учителей и переподготовки специалистов при Нарынском государственном университете.

Отмечается, что в настоящее время конкурс объединяет свыше тысячи преподавателей из стран СНГ, Балтии, Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.
Ссылка: https://24.kg/sng/21588/
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