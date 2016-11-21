Как Темир Сариев проехал по дороге, из-за которой ушел в отставку

В минувшие выходные экс-премьер-министр КР Темир Сариев организовал пресс-тур для журналистов в Иссык-Кульскую область. Бывший глава кабинета министров решил наглядно показать, что в скандале, связанном со строительством дороги Балыкчи – Корумду, его вины нет.

Балык сити

В городе ветров его ждали около двух десятков местных жителей – мужчин и женщин. В основном благодарили за новые асфальтированные улицы.

- Дорога в Балыкчи должна была завершиться еще в июле, к началу сезона. К сожалению, после моего ухода строительство замедлилось, и только к августу трасса была достроена. Но достроена! - сказал Темир Сариев.

Экс-премьер сделал несколько комплиментов региону, отметив, что Иссык-Куль имеет хороший потенциал не только для развития туризма, но и для сельского хозяйства и промышленности.

Касаясь реабилитации трассы до села Корумду, он сказал, что это был решительный шаг правительства.

- Строительство иссык-кульского кольца все время откладывалось, и в прошлом году, посоветовавшись с президентом, кабинет министров принял это решение. Были разные разговоры, депутаты поднимали вопрос, и чтобы не было скандала и не остановилось строительство дороги, я подал в отставку. Уходя, сказал, что чист и докажу это. И строящаяся дорога - доказательство тому, – заявил экс-премьер.

По его словам, новая дорога кардинально улучшит жизнь населения, создаст комфортные условия, не нужно будет часто ремонтировать ходовую автомашин, сэкономится время в пути.

Деньги были и есть

Что касается финансовой части проекта, экс-глава правительства сообщил, что выделил 180 миллионов сомов и средства на дорогу были.

- Деньги надо находить, это обязанность правительства. Мы в прошлом году дополнительно изыскали миллиард сомов и передали на ремонт местных дорог. Вот Сариев ушел, и деньги нашлись, и тендер, оказывается, прошел правильно, и тот же подрядчик остался, – сказал он, дав понять, что скандал с дорогой стал лишь поводом для его отставки.

Протяженность дороги Балыкчи - Корумду составляет 104 километра . Проектная смета - 9 миллиардов 202 миллиона сомов. Выигравшая тендер компания «Лонг Хай» этот объем выполнит за 6,8 миллиарда сомов. Начало строительства - ноябрь 2015 года. В том же году профинансировано 180 миллионов сомов. В 2016-м - 1 миллиард 189 миллионов.

Новая трасса – новые проблемы

В селе Чок-Тал, тоже расположенном вдоль отремонтированной трассы, жители терпеливо выслушали оратора и рассказали о своих проблемах.

- Когда уложили новое дорожное полотно, водители увеличили скорость. Опасаемся за детей, идущих в школу. Можно ли построить подземный переход? Нам не нужно, чтобы его делали, как в Бишкеке, широким, с магазинами внутри. Достаточно шириной всего два метра, лишь бы дети могли спокойно перейти дорогу, - сказал один из сельчан.

Экс-глава кабмина предложил обратиться в айыл окмоту и постоянно напоминать об этом местным властям.

Сельчане назвали и другую проблему: в результате реконструкции трассы 22 дома оказались буквально прижатыми к ней.

- Если дома пострадали в результате строительства, то нужно это доказать МЧС, и они обязаны помочь. Да и домов не очень много, правительство должно помочь. Такие проблемы были и при строительстве дороги Север – Юг, местные власти их решают, - ответил на вопросы жителей Темир Сариев.

Тут в разговор вступил радикально настроенный сельчанин. Он сказал, что очень удивлен тем, что премьер так легко ушел в отставку. «Стоило лишь сказать нам, и мы могли бы вытащить пять тысяч человек на митинг в вашу поддержку», - посетовал он.

- Надо отходить от таких методов, - остудил пыл собеседника экс-премьер. - Должность передается не по наследству. Я сам был против перекрытия дорог, за порядок, и если бы так сказал, это было бы неправильно. Мою правоту доказывает дорога.

На 10 ноября выполнены работы на 1 миллиард 450 миллионов сомов. Работает 140 единиц техники, 572 рабочих и ИТР, из которых 510 человек – местные, 62 - иностранные специалисты.

Качеством довольны

В селе Чон Сары-Ой участников пресс-тура встретили в основном молодые жители. Выступивший перед ними премьер сделал акцент на качестве дороги.

- Говорили, что помощника Сариева посадили, что я получил $6 миллионов. Это все ложь. Оказалось, что все было правильно, и качество хорошее. Даже сам президент похвалил. Посмотрите сроки работы: дорога Бишкек - Торугарт строится уже седьмой год, трассу Бишкек - Ош начали в 1998 году, до сих пор она не закончена, Ош - Исфана строилась пять лет, альтернативная дорога Север - Юг строится пятый год, а 40 километров этой дороги укладывали четыре месяца. Когда обвиняли, говорили, что у подрядчика нет лицензии, нет техники, а оказывается, сильная компания. И техники достаточно. К тому же себестоимость асфальта здесь $180 за квадратный метр, а на трассе Юг - Север себестоимость $280, - похвалил он дорожную компанию.

Своя рубашка ближе к телу

Выслушав Сариева, сельчане не преминули рассказать и о наболевшем. В основном просили помочь с доступными кредитами, потому как, по их словам, под 7 процентов дают только тем, кто имеет связи, а «простым смертным» приходится брать под 23 процента.

- На развитие сельского хозяйства в год стране нужно 30 миллиардов, а выделяется 5-6 миллиардов. Этого, конечно, не хватает, но нужно искать пути, - сказал Темир Сариев и подсказал, как найти деньги для бюджета.

По его словам, деньги придут, когда наступит стабильность.

- В селе Сары-Ой есть хорошие пансионаты, но перед началом сезона обязательно кто-то устроит бузу: то дорогу перекроют, то забор сломают. А туристы, видя это, меняют свои планы, - сказал экс-премьер и дал понять, что самим тоже нужно что-то делать.

Рассказали сельчане премьеру и о том, что не могут связаться с депутатами. Уж больно они недоступны. Экс-премьер ответил, что в будущем нужно рассмотреть вопрос перехода на мажоритарно-пропорциональную систему выборов, чтобы половина депутатов избиралась по одномандатным округам.

Гражданская позиция

Завершил пресс-тур Темир Сариев брифингом для журналистов, где еще раз напомнил, что решение о строительстве дороги Балыкчи – Корумду было правильным, что проект этот просто необходим не только для туризма, но и для развития сельского хозяйства, промышленности, которые способны прокормить и регион, и всю республику.

На вопрос журналистов, не является ли турне первым шагом на его пути к президентским выборам, Темир Сариев ответил, что это всего лишь обнародование своей гражданской позиции и доказательство того, что решение уйти в отставку было правильным.