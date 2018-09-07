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Происшествия

Состояние выбросившейся из окна в городе Оше женщины удовлетворительное

Состояние женщины, выбросившейся с ребенком из окна общежития в городе Оше, удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы. 

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 40-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

«Мать и ребенок получили травмы, но их жизням ничто не угрожает. Известно, что женщина родила в феврале 2018 года, ее бросил муж. Двух других детей она оставила свекрови, а младшего забрала с собой и уехала в Ош к сестре», — рассказали в УВД.

По словам свидетелей, женщина в последнее время злоупотребляла алкоголем.
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