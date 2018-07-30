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Происшествия

Американец попал под колеса, пытаясь снять ролик для Instagram

Американец Джейлен Норвуд попытался оригинально выполнить популярный челлендж #InMyFeelings, однако в последний момент его сбила машина. 

К счастью, обошлось без жертв, мужчина выложил ролик на своей странице в Instagram. 

В начале видео мужчина выходит из машины и начинает танцевать под музыку рэпера Дрейка на проезжей части. Спустя несколько секунд он поскальзывается и падает на дорогу. В этот момент в него врезается автомобиль, проезжающий по встречной полосе. 

Норвуд рассказал, что хотел красиво завершить танец, запрыгнув на капот машины друга. Однако не заметил влагу на асфальте, которая помешала его планам. Парень отделался несколькими царапинами.

Челлендж #InMyFeelings запустил американский комик Шигги, после чего затею поддержали известные актеры и певцы.  
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